暑假全國最後一檔啤酒節活動8／23、24桃園盛大登場

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炎炎夏日的暑假尾聲中總有些讓人意猶未盡的思念，錯過今年高雄、台中、台北天母啤酒節的啤酒迷們注意了，千萬不要錯過今年全國最後壓軸「啤酒節」活動，錯過真的要再等一年。桃園市政府特別在8月底舉辦「桃園啤酒節」規劃系列活動，分別於8月23至24日在藝文展演中心戶外廣場及8月31日在桃園酒廠隆重登場。桃園市政府經濟發展局表示，「2024桃園啤酒節-JAZZ藝起搖擺」活動，自8月23至24日連續2日下午4點開場，現場除邀集滷味、甜點美食、精釀啤酒等上百家特色業者進駐外，現場直接抽獎送豪禮，包含機票、電動機車、禮券，福袋等好禮，讓大家在享用美食啤酒、聽音樂餘，還能帶走豐厚禮品。

活動也將特別安排貴賓與民眾有獎徵答，民眾8月23日下午4點只要到服務台加入「桃好你的心」、「桃味遊樂園」粉專留言按讚加分享，就能免費兌換百吉冰棒1枝及有獎徵答抽獎券1張，有獎徵答獎項包含市值156,000元的「法國6天5夜雙人自由行」、86,400元的「東南亞航線雙人來回機票」、80,000元的「日本大阪5天4夜雙人自由行」，還有等同現金的全聯禮券，總獎項市值約新臺幣500,000元，另外活動2天消費滿額還能兌換福袋及抽獎，相關訊息都在活動的粉絲專頁動態消息。

現場攤位商品類型多元，包含酒類、美食、甜點、飲品應有盡有，包括知名啤酒品牌「百威啤酒」、「Tiger虎牌啤酒」、「掌門精釀啤酒」，桃園在地精釀啤酒廠「醇金酒藏」、「后街精釀商行」、「紅點手工鮮釀啤酒」等，還有滷味、炸雞、串燒及各式飲品，不喝酒的民眾也能到場享用美食。每日晚上9點到10點則是HappyHour歡樂時光，祭出獨家優惠價，讓大家有機會用便宜的價格買到喜愛的啤酒！

今年結合爵士、電子與嘻哈等音樂類型，打造最Chill的啤酒節，兩日表演陣容相當精采，8月23日除了有知名DJ QUEENA及學生社團演出之外，還邀請到Skyline天際線融合爵士樂團、日出之前Before Sunrise、林潔心帶來精采的演出，8月24日則有杜郢POLO、Quanzo、艾蜜莉AMILI、Gigi羅棋纓等人氣歌手接力熱唱，一路從白天到夜晚不間斷，要陪歌朋友嗨翻活動現場！

活動吸引許多贊助商共襄盛舉，桃園水天使診所貼心的搬來店內價值240萬元的「ESWT震波」機器，讓渾身慢性軟組織發炎疼痛的人們，可以現場免費體驗，另桃園在地冰品「POKI百吉」贊助2,000隻冰棒免費試吃、「太古可口可樂」提供OOHA氣泡飲免費試飲、「Tiger虎牌」提供冰釀啤酒免費試喝，更多廠商的好康優惠，都在活動現場，歡迎民眾呼朋引伴前來體驗，也提醒民眾參加活動飲酒後，切勿酒駕。更多「2024桃園啤酒節」活動詳情逕上「桃味遊樂園」、「桃好您的心」FB粉絲團，或桃園休閒美食活動網站查詢：https://www.taoyuanfood.com.tw/。

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。