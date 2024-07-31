2024高齡健康產業博覽會 勝締崴推出智慧機能性紡織品

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2024年8月2日至4日，台北世貿一館將迎來「高齡健康產業博覽會」，其中，勝締崴有限公司將成為焦點之一，展示其最新推出的『勝締崴的科技系列』智慧機能性紡織品。這一系列產品融合了強力遠紅外線技術，涵蓋多種如智慧枕、眼罩、護頸、護腰帶、著衣、暖膝帶、護肩衣、肘部護理、以及護行腳等日常使用的保健護理產品。

勝締崴有限公司成立於台灣紡織品代工產業在國際市場崛起的20年前，工廠登記編號為68003918。最初，公司主要從事外銷市場的毛毯裁剪與車縫業務，憑藉專業技術與高質量工藝贏得國際市場認可。如今，公司推出了全新的品牌『勝締崴的機能性紡織品』，以「SDW：Sleep Decides Winner（睡眠贏家）」為理念，強調睡眠時間佔一天之中的三分之一時間，著實關鍵重要，因此致力於通過科技創新陪伴人們擁有舒適睡眠。

『勝締崴的科技系列』產品不僅強調功能性與科技感，更秉持「人人買得起」的理念，致力於創造優質且價格合理的護理保健產品。此次展會中，勝締崴有限公司將展示一系列特色產品，包括TPR超強吸震環型軟墊，該產品結合304不鏽鋼支撐，更具安全性；原色不染色的環保設計，符合減碳要求；混紡萊卡紗線則以其公認的耐用性成為消費者信賴之選。此外，高機能冷熱循環科技枕的產品特色更是引人注目，冰涼紗線與親水記憶棉的結合帶來舒適的冰涼感受，並符合人體工學的設計，且產品無染無藥劑，環保安全，為消費者提供最佳睡眠體驗。

勝締崴有限公司始終堅持「用專業技術，以誠為本，以信為輔，以心為主」的經營理念，通過真誠的態度與信用導向，致力於以最好的品質回饋消費者。公司誠邀業界專家與消費者於博覽會期間前來參觀指教，共同見證這一具有突破性的智慧機能性紡織品系列的誕生。

歡迎至展場(攤位:B1209經濟部技術司紡織所)體驗。勝締崴有限公司網址: www.sleepdecideswinner.com