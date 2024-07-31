統一集團空運石斛蘭 喊父親節也能送花

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父親節Love Dad！統一企業集團與您一起給爸爸大大的擁抱！對父親表達感謝與關懷，為家中每位不凡的父親致上最高的敬意。適逢8月父親節，首度於父親節前夕推出鮮花販售，向全天下的父親們致敬。

石斛蘭代表秉性剛強、親切慈愛的特質，被喻為「父親之花」，象徵對爸爸堅毅無私付出，表達感謝之情。迎接溫馨父親節到來，統一企業集團「Love Dad！」向天下父親致敬，與您一起給爸爸一個大大的擁抱！串連7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨台北店、高雄夢時代、統一佳佳、悠旅生活（星巴克）等超過10個品牌，近1萬個實體通路，貼心準備逾4萬朵空運進口石斛蘭，讓您表達對爸爸的感謝。

由泰國空運進口的石斛蘭，以專業冷鏈保鮮處理技術，確保花材新鮮度，採用品種為「銀河」代表永恆、燦爛、美好事物的涵義，象徵與爸爸的每個瞬間美好而深刻，留下永恆記憶。精緻的外盒包裝由集團團隊創新設計，整體主視覺呈現內斂的情感，以紫綠色彩營造對父親濃厚的愛及感恩，為父親們獻上最真摯的祝福！自8月3日起可至7-ELEVEN限定門市選購空運進口石斛蘭（售價188元／支），並推出限量精品巧克力禮盒加價購，提供父親節贈禮新選擇。

統一企業集團更展開一系列Love Dad活動！8月6日至8月8日止，OPENPOINT會員於7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨、夢時代、星巴克、博客來等逾13個線上線下指定通路，購買指定商品或單筆消費滿888元起（各通路滿額門檻請見官網公告），再享OPENPOINT 點數10倍送。全台7-ELEVEN門市的CITY系列飲品推出父親節專屬杯套與指定商品同品項買一送一，滿足爸爸保健需求，即日起多款指定精補禮盒任選2件95折，「韓國熊津紅蔘飲系列」也推出買一送一優惠。

8月4日起至8月8日止，活動期間統一時代百貨台北店會員於當日全館指定櫃位消費累計滿2,000元即贈送「空運進口石斛蘭」1支，高雄夢時代會員當日全館指定櫃位消費滿3,000元贈送1支；至康是美購買「空運進口石斛蘭」單支188元，金卡會員滿2,888元即免費送1支；BEING sport入會、購課及館內消費滿888元或BEING spa單筆消費金額滿3,888元即贈送石斛蘭1支；星巴克於8月8日當日歡慶父親節單筆消費滿1,688元，即可獲得「空運進口石斛蘭」1支（數量有限、單店贈完為止）。