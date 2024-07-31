莫凡彼88節端「甘蝦」好料、冰淇淋買2送1 築間喊密語贈浪漫禮

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隨著8月到來，父親節與七夕雙重節日效應拉抬連鎖餐飲店客流上升，品牌趁機提供適合家庭聚會和浪漫約會的餐點，同時不忘祭促銷刺激營業額。

莫凡彼餐飲集團父親節推「甘蝦老爸」活動，8月1日至11日莫凡彼餐廳點多人套餐加188元享「酥炸鮮美根島蝦」；海岸線美式海鮮點「手抓海鮮盤」加購「新鮮白蝦」一磅僅188元；海壽司迴轉壽司則推節慶限定的「霸氣甘蝦盛合」，售價288元。瑞士莫凡彼冰淇淋8月11日前新口味165ml冰淇淋買2送1，8月8日至9月1日期間，品脫冰淇淋第二件半價，均為餐廳限定；參加集團社群貼文任務，還可抽共計6000元餐券。

築間餐飲集團旗下品牌「绘馬別邸」、「築間麻辣火鍋」、「紫木槿韓餐酒館」及「燒肉Smile」聯手推七夕情節優惠。凡提前於線上或電話完成8月5日至8月11日的訂位，並備註（說出）通關密語「绘成良緣」，即可於用餐當日獲得「聯名御守」乙份，內含隨機優惠券。此外8月起「築間麻辣火鍋」推出喊通關密語「七夕就來築間麻辣火鍋」，可享點購經典麻辣鍋／老重慶和牛牛油麻辣鍋贈「七夕愛心棉花糖」乙份。

8月9日至8月11日至「紫木槿韓餐酒館」，出示活動圖片送棉花糖調酒；「燒肉Smile」推出用餐七夕限定濾鏡打卡就送肉肉／海鮮九選一兌換券。除了七夕情人節之外，「本格和牛燒肉放題」及「有之和牛鍋物放題」聯手推出8結老爸活動，8月1日至8月11日，3人（含）以上來店用餐即享整單88折優惠。

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