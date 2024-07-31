凱米颱風襲太平山 12層樓深集水井發揮防災作用

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凱米颱風在宜蘭登陸，讓24日太平山國家森林遊樂區降下全台累積雨量第一及第二的紀錄，帶來超過1200mm以上的降雨，而位於園區道路宜專一線6至8K間的「中間地滑區」，林業保育署宜蘭分署設置3座約12層樓深的大口徑集水井，有效排除地下水，安全度過颱風強降雨的侵襲，提高滑動塊體的穩定性。

太平山遊樂區的中間服務站南側，約宜專一線6至8K間，2005年發生大規模地滑狀況，造成道路中斷並休園長達9個月；之後，宜蘭分署在2009年於地滑區內，設置以導排地下水為主的3座大口徑集水井，直徑3.5公尺、深度40公尺（約12層樓的深度)），以抑止地滑現象。

宜蘭分署表示，排水管可加強坡面的排水，讓地底下的水快速排除掉，山坡較不易有滑動現象；而3口井在完工後，2017年進行第一次大口徑集水井既有集排水管維護作業，及於每口井內增設近70支集水管及排水管，以增加其地下水集（排）水功效，提高滑動塊體的穩定性。

在長期監測下，於乾季期間大致已呈穩定，而雨季期間位移速率亦減緩至0.2到0.8mm／月，惟在特殊降雨條件下，長延時降雨或單場累積雨量達1000mm以上強降雨，仍會略有不穩定情形，但地下水位在大口徑集水井加速導排下，已從2周加速至約2到3天可達常時水位。

宜蘭分署今年針對完工已逾15年的3座集水井再次進行加強維護工作，以維持其功效，因此歷經去年強颱蘇拉颱風和這次凱米颱風期間，白嶺氣象站累積降雨量約623mm，太平山氣象站累積降雨量達1200mm以上，雖依相關雨量觀測發布宜縣大規模崩塌黃色警戒。

宜蘭分署進一步指出，經由即時監測儀器及相關即時影像可知，此大規模崩塌潛勢區內的3座大口徑集水井，再次證明快速導排地下水功效，及林業保育署宜蘭分署對於集水井硬體設施維護的投入與用心。