高雄橋頭台糖「台糖碳匯教育館」試營運

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台糖再度攜手環境部，預計在暑期辦理一系列碳匯及資源循環相關手作體驗課程，歡迎小手牽大手，一起來橋糖「碳」險趣！

氣候變遷所造成的全球暖化是每個地球公民即刻面對的挑戰，碳匯（carbon sink）更成了近年最夯的議題之一，其中森林碳匯係指森林從大氣中吸收二氧化碳並將其儲存在不同的儲存庫（碳庫），包括灌木叢、林木根系、枯落物；都被視為能儲存二氧化碳的天然或人工「倉庫」，作為吸附溫室氣體的緩衝區，能有效減緩氣候變遷帶來的影響。

台糖作為臺灣最大規模的造林業主，自1987年開始，除自費種植短期經濟林外，亦配合政府政策釋出離蔗土地進行平地造林：截至113年3月底，台糖公司總造林地面積計11,525 公頃，可說是臺灣綠色碳匯倉庫的重要推手。有鑑於台糖平地造林對碳匯的多年努力，為提高民眾對氣候變遷和森林碳匯的認識。在立法委員邱志偉及地方人士敦促下，台糖公司著手規劃起「台糖碳匯教育館」的設立，並歷經9個多月無數次會議討論、展陳內容發想與觀展體驗的模擬，該館將於在113年8月於高雄橋頭糖廠落成，並開始試營運。

「台糖碳匯教育館」館內特別採故事繪本方式設計，為融入童趣風格，更轉化碳匯生硬內容創作多個可愛的擬人角色，以拉近觀展距離，展陳內容除介紹2050 淨零政策及自然碳匯知識外，也呈現台糖平地造林的歷程與成果，大小朋友可在實木互動區一起認識造林樹種，館內並設有森林小徑，透過五感體驗，彷彿走入森林般讓人心曠神怡。

館外亦營造一繪本場景，擺設大型擬人角色《吸碳獸》作為拍照打卡互動的亮點。另配合台糖碳匯教育館試營運，台糖再度攜手環境部，預計在暑期辦理一系列碳匯及資源循環相關手作體驗課程，歡迎小手牽大手，一起來橋糖「碳」險趣！最新活動及報名資訊請搜尋，台糖公司高雄區處-橋頭糖廠吃喝玩樂趣網址：https://www.facebook.com/cctsr/