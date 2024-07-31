國際標準助力全球減碳 BSI頒發全球交易所首張 ISO 14068-1碳中和查證證書

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國際標準制定權威-BSI英國標準協會（British Standards Institution，以下簡稱BSI）宣布，臺灣證券交易所獲BSI頒發全球交易所首張ISO 14068-1:2023 碳中和查證證書。BSI身為《倫敦宣言》的發起者，促成ISO發布IWA 42:2022 淨零指南，並將持續推動ISO淨零標準的制定。臺灣證交所的成功驗證，是標準助力全球減碳和永續發展的成果展現，希望能引領更多企業共同邁向淨零永續的未來。

BSI自1992年制定了世界上第一個環境管理標準BS 7750（即ISO 14001前身）開始，即持續不斷地以「標準」（Standards）推動全球永續發展並支持氣候行動。ISO 14068-1國際碳中和標準，也是基於BSI的PAS 2060碳中和標準所制定發展，並強化了對實際進行減量的要求，能協助各規模的企業組織、服務及產品明確減碳目標，展現企業施行溫室氣體減排的承諾，並降低外界對漂綠的疑慮。

英國標準協會東北亞區董事總經理蒲樹盛表示，「值此全球應對氣候挑戰的關鍵時刻，我們很高興看到臺灣證交所在推進永續發展和遵守國際最高標準方面的努力，成功取得全球交易所首張ISO 14068-1碳中和查證證書，希望能帶領更多企業透過ISO標準，加快淨零轉型的速度。」

臺灣證交所暨碳交所董事長林修銘表示，「證交所以成為臺灣企業標竿為目標，肩負著響應政府政策和國際標準的重要使命。2023年初響應臺灣2050年淨零轉型目標，設定近期目標(Near-term)，以2022年為基準年至2030年溫室氣體減量37.8%，並至2050年達成淨零排放的長期目標(Long-term)。證交所將通過設備汰換、使用再生能源等節能減碳措施，並採用碳交所提供的高品質碳權抵換剩餘排放量，持續維持碳中和目標的承諾。此次通過BSI專業嚴謹的碳中和查證，期許自身能持續努力以身作則，更希望能夠拋磚引玉，推動臺灣上市公司共同朝永續發展前行，一同促進全球淨零排放目標的達成。」

臺灣碳權交易所本次助力證交所達成碳中和，透過國際碳權交易平台提供高品質國際碳權，未來將能協助更多臺灣企業組織達成碳中和。除此之外，碳交所亦協助政府進行培訓碳管理人才，BSI身為策略夥伴與碳交所共同辦理國際標準資格證明系列課程，協助加強永續人才與國際接軌。課程包含ISO 14064-1溫室氣體盤查、ISO 14067碳足跡、ISO 14068-1碳中和證照等，迄今已開辦20多場，參加人次超過600人，預計今年底將超過1,000人。