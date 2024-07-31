明道大學今退場 學生宿舍外牆掛超大「租」字

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彰化縣明道大學因財務資金、積欠教職員薪資等問題倒閉，遭到教育部勒令停招，全盛時期曾有近萬人學生，如今只剩下375人分發，今天退場。明道大學周遭商圈較分散，近幾年因學生數逐年減少，加上疫情影響，商家早已感受到景氣寒冬，校外的學生宿舍更早已人去樓空，牆外貼出大大的「租」字。

明道大學大門口的保全員今天仍堅守崗位，他才剛到職幾天，就遇上學校退場的歷史大事，他表示，這幾天都沒看到學生，每天只有零星的教職員出入，學校雖在今退場，但該公司與學校的合約仍未到期，因此都會在大門排班，持續管制人員進出。

有別於逢甲大學、東海大學等校，學校四周就是住宅區及熱鬧的商圈，明道大學位於埤頭鄉文化路，雖鄰近中山高速公路北斗交流道，但2001年創校時，該校四周都是農田，住家相當少，遑論店家，因此20幾年來並未形成商圈，學生要購物消費都得到北斗鎮中華路或溪州鄉市區，就連距學校最近的統一超商，距離至少還有2公里。

北斗鎮中華路的商家說，10幾年前明道大學學生數曾近萬人，晚上11點多都還有學生在外面買宵夜，但這幾年少子化越來越嚴重，加上疫情影響近3年的時間，生意差了很多，有些店家撐不下去，只好關門；此外，不少人10幾年前看好學生租屋市場來投資，現在也幾乎都是閒置，屋外的「租」已貼了好久。

根據教育部資料，明道大學退場後共有375名學生須安置，經核定分發到靜宜大學、亞洲大學、淡江大學、輔仁大學、嶺東科技大學、大葉大學、東海大學、逢甲大學、弘光科技大學、建國科技大學共10校。