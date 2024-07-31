前往主要內容
工商時報LOGO

台北國泰萬怡酒店 8／10七夕舉辦「婚禮體驗日」

  • 工商時報 姚舜
台北國泰萬怡酒店自推出戶外證婚儀式、西式自助宴席專案，備受喜愛客製化規劃的準新人青睞。圖／台北國泰萬怡酒店提供
台北國泰萬怡酒店自推出戶外證婚儀式、西式自助宴席專案，備受喜愛客製化規劃的準新人青睞。圖／台北國泰萬怡酒店提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台北國泰萬怡酒店「婚禮體驗日」，準新人們可體驗各家怡選品牌，如拍拍印LineIn，即拍即印紀錄幸福時刻。圖／台北國泰萬怡酒店提供
台北國泰萬怡酒店「婚禮體驗日」，準新人們可體驗各家怡選品牌，如拍拍印LineIn，即拍即印紀錄幸福時刻。圖／台北國泰萬怡酒店提供
台北國泰萬怡酒店推出中式宴席全新菜色，每桌28800元起。圖／台北國泰萬怡酒店提供
台北國泰萬怡酒店推出中式宴席全新菜色，每桌28800元起。圖／台北國泰萬怡酒店提供

搶攻下半年與2025年婚宴商機，台北國泰萬怡酒店於8／10日七夕舉辦「2024婚禮體驗日」，並以題「全層包圍幸福時刻」為主題，首度開放二樓宴會廳「全層」參觀，並現場試吃中式宴席專案全新菜色，也可直接諮詢包場高空派對、戶外證婚及文定儀式等專案，360度輕鬆一站式規劃。除了完整體驗，多家怡選品牌共襄盛舉，千元參加禮直接領取，還有機會將萬元套房大獎帶回家，每組新人幸福價只要1,314元，限量席次倒數報名中，邀請準新人於七夕一起預約幸福。

台北國泰萬怡酒店今年更攜手多家怡選品牌，如LUSH、植肌生技 TKLAB、國泰健康管理首度加入，為準新人做好婚前體內外的保養準備。婚禮相關籌備品牌如負責影像音樂及花藝佈置的辰臣活動整合行銷，訂製專屬婚禮香氣的It's Saturday，備受青睞的山木島Shanmudao、花神Bloom喜餅等品牌，現場也提供限量優惠，體驗及諮詢。深受準新人喜愛的怡選品牌，如當代時尚婚禮顧問、OURS Bride婚紗、凡登西服、拍拍印、點點酒、Sweet Booth歡樂閃拍等品牌則再次登場，共襄盛舉，包辦準新人的婚前婚後人生大事。

台北國泰萬怡酒店於2樓宴會廳與14樓Drift Lounge ＆ Bar陸續推出戶外高空證婚儀式、中式桌席及西式自助饗宴等專案，受準新人們青睞。而千變萬化的婚禮客製需求倍增，為了提供完善規劃選擇，首度推出2024-2025文定儀式專案，每桌25,800元起。另外，民俗月限定的2025怡享婚專案，每桌22,888元起，也搶先開放預訂，提供預計於2025年舉辦婚宴的準新人們提前規劃的另一選擇，輕鬆完成婚禮規劃，展開幸福旅程。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 大陸車銷台強制國產化 這家車廠股價「嚇」跌停

  2. 賴正鎰：延後退休潮來臨！高齡購屋改寫房市5大趨勢

  3. 第6波打炒房有原因！央行：不能放任數據飆升　必須加強管控

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。