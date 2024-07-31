白易弘｜指數量縮止穩 留意2檔台積電設備股

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31日加權指數下跌 24.22點(-0.11%) 收 22,199.35點 成交金額3,742億元

台灣加權指數週三(31日)，外資期貨淨空單仍有3.7萬口，以台積電為首的權值電子股在這一輪外資賣壓修正後，初見量縮止穩技術面訊號，預期八月初隨著月營收與季報陸續公布，財報表現良好者有望止穩反彈。短線關注台積電封測設備供應商個股，預估在台積電調高下半年營收展望加持下，半導體高階產業與設備族群可望雨露均霑。

從日K圖形來看，加權指數日K收量縮紅棒，MACD負值收斂，日KD在低檔醞釀交叉向上。短線醞釀技術性反彈。

選股方向，台積電設備供應商

均豪(5443)

第二季獲利年增1.5倍，每股稅後純益（EPS）達0.66元，創近七季新高，累計上半年稅後淨利1.56億元，年增90.24％，EPS 0.95元。過去幾年布局已久的先進封裝設備產品將於今年下半年出貨給台積電與日月光，目前兩大客戶正在衝刺先進封裝產能，將有助於公司半導體設備出貨動能。

志聖(2467)

志聖自結上半年每股盈餘為2.4元，受惠於台積電(2330)大力投資先進製程技術，今年半導體先進封裝相關設備營收將較去年倍數成長，下半年營運可望比上半年好。

明日(8/1)觀盤重點：

1.金融營建族群續攻力道。

2.台積電等權值電子股能否續攻帶領指數站回季線。

※本資料由啟發投顧分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。