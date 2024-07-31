《國際產業》台灣中槍！傳美將對半導體設備出口祭絕殺令 豁免荷日韓

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】路透社報導，據消息人士透露，拜登政府擬在下個月發布一項新規定，將擴大美國禁止某些國家向中國晶片製造商出口半導體製造設備的權力。

但消息人士亦表示，日本、荷蘭與韓國的晶片製造設備出口將取得豁免權。這表示，主要晶片設備製造商如艾思摩爾（ASML）和東京威力科創（Tokyo Electron）的出貨將不會受到影響。

東京威力科創周三股價收盤飆漲7.41%。日本其他晶片相關設備製造商亦強勢表態，Screen Holdings收漲9.19%，愛德萬測試（Advantest）漲4.45%。

在歐洲股市，艾思摩爾目前飆漲7.31%，報864.60歐元。

一名消息人士表示，這項新規是基於所謂的「外國直接產品規則」（FDPR），將禁止中國約6家投入先進製程開發的晶圓廠取得許多國家的設備。

根據美國這項新規範，出口將受到影響的國家包括以色列、台灣、新加坡和馬來西亞。

負責監督出口管制的美國商務部發言人拒絕對此消息發表評論。

為了阻止中國在有利於軍事發展的超級運算與AI技術方面取得突破性進展，美國在2022年和2023年對中國晶片與晶片製造設備實施出口管制。

因為豁免日本、荷蘭與韓國，這項新規的影響力將受到侷限，但也凸顯出華盛頓當局雖然試圖持續向中國蓬勃發展的半導體產業施壓，但同時也不想激怒重要盟友。

此前彭博社引述知情人士報導，拜登政府已經通知盟友，如果東京威力科創、艾司摩爾等公司繼續讓中國取得先進的半導體技術，美國政府將考慮對這些半導體設備廠祭出嚴厲的FDPR貿易規範。根據這項規範，一項產品無論是在美國境內或是在外國生產，只要其生產與製造過程中使用了美國技術，美國政府就有權禁止或干預這項產品的銷售。受此打擊，包括東京威力科創、艾司摩爾、台積電、輝達等半導體股全面重挫，費半指數更在消息傳出隔日（7月17日周三）崩跌6.81%。

美國在1959年首次祭出FDPR貿易限制，並在2020年8月用來對付華為。

消息人士亦指出，美國這項最新的出口管制方案，還包括將收緊決定外國產品應否受到美國管制的美國技術含量規定，以堵上FDPR裡的漏洞。例如，某設備可能只是採用了內含美國技術的一個晶片，就可能被列入美方出口管制。

美國還計畫將約120家中國實體加入其限制貿易名單，其中將包括六家被稱為晶圓廠的晶片製造廠，以及晶片設備廠、EDA（電子設計自動化）軟體供應商等公司。

消息人士表示，這項新規定目前還只是草案，未來仍可能出現變化，但美方的目標是在下個月以某種形式發布。

除日本、荷蘭和韓國之外，新規草案亦豁免了同屬「A:5組」的其他30多個國家。

美國商務部在其官網上表示，這是根據外交關係和安全考量等因素對國家進行分類。