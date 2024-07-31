陳雅頎｜留意低本益比及高成長族群

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本週迎來超級央行週，美國、日本、英國等各國央行將陸續公布利率決定，市場預期聯準會七月將維持利率不變，九月迎來首次降息一碼，科技業財報方面，AMD週二盤後發布的第二季財報，營收和獲利優於預期，股價飆升超 6%。其他市場重點關注的科技股也將在本週公布財報，包括蘋果、亞馬遜和 Meta等。

台股恐慌性賣壓修正兩周，八大官股上週積極買超電子股，尤其以跌深行業龍頭為主，是為重要止跌轉折觀察指標，今年重點在下半年電子景氣復甦，下半年很多公司的營收獲利都會比上半年好，七月營收公布前股價已大幅修正，可從評價面切入，首選低本益比高成長性族群。

電子業需求復甦，半導體本身就是關注焦點，CoWoS先進封裝題材更是重中之重，潛力更勝半導體平均表現，例如昨天除息的弘塑，不只強勢填息，盤中更漲停，今日股價再續強，另外，先前法說會台積電提到，因CoWoS先進封裝產能持續吃緊，自家先進封裝產能目標今年翻倍以上成長，但是產能缺口仍無法滿足客戶需求，並擴大委外至專業封測代工廠，如全球封測產業龍頭日月光投控，去年公司早已積極開發先進封裝技術，並接獲台積先進封裝大單，預期今年AI高階先進封裝收入將較去年翻倍成長，今明兩年EPS上看10元，股價經過恐慌性賣壓修正，八大官股行庫積極買超。

之前多次提及2023年低基期、還沒發動漲勢族群就是被動元件，參考過去20年景氣循環，今明兩年走被動元件價量齊揚行情，經濟部統計處6月最新報告指出，被動產業產值重返成長軌道，全球最大被動元件供應商村田製作所表示，2024年MLCC產能利用率預期將提升到85~90%。龍頭廠國巨(2327)今年二月股價落底以來，三月月季線黃金交叉，股價月月創新高，近期股價也在季線附近止跌回升，還有國內最大鋁質電容龍頭立隆電(2472)，受惠車用和AI應用拉貨，加上2024年泰國建廠，預計2025年底可完成加入營運，外資券商預估今年EPS挑戰年增四成，明年上看10元，本益比評價也不高，股價也在季線附近止跌。

去年低位階族群，今年是關注重點，持續關注銅箔基板族群，台灣最大銅箔基板廠台光電，根據工研院產科國際所估計，全球印刷電路板2024年產值將回升，估年成長6.3%。銅箔基板是PCB上游，占整個印刷電路板的製造成本高達4-5成，排名前 5 家供應商市場份額超過50%，市場集中度高，在原材料採購中也擁有較強的議價能力，因此銅價今年大漲，對銅箔基板行業加分，可將成本上漲的壓力轉嫁下游PCB 廠商，持續優化自身獲利。台光電今年受惠伺服器、低軌衛星相關產品出貨，加上銅價成本轉嫁效應，預估今年EPS 27~28元，比去年大幅成長，股價在這波修正拉回季線之下，不過連兩日反彈就彌補一周跌幅，反彈力道相對強勢。

※本資料由啟發投顧分析師陳雅頎提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。