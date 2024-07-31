欣興Q3稼動率全面拉升 惟毛利率有挑戰

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欣興（3037）預估PCB、載板、HDI等產品線本季同步拉升稼動率，然因低階ABF載板競價、折舊攤銷壓力逐季成長，預期毛利率表現仍有挑戰，欣興預估，AI動能明確，加上消費性電子恢復季節性需求，估本季營收小幅成長。

欣興31日召開法說會，法人關注欣興打入GB200供應鏈的進度，欣興不針對單一客戶回應，但預期光復新廠將在2025年放量生產，在回應與日商Ibiden的競爭時，強調欣興在產能、技術上屬Tier 1，配合客戶的彈性大，當產品的內含價值提升時，客戶有分散風險的需求。

欣興表示，下半年AI仍為主要成長動能，加上手機、PC等消費性電子恢復季節性需求，因此各類產品線稼動率提升，單季營收估有機會小幅成長，不過毛利率則偏向保守，欣興指出，欣興今年折舊從146億元提升至170億元，且低階ABF載板有競價壓力、PCB產線仍處於調整階段，因此毛利率表現仍面臨挑戰。

欣興第二季營收季增5.6％，優於市場預期，但雙率卻觸2019年第二季以來新低紀錄，對於雙率未跟進營收成長而改善，欣興回應，主要是因為載板資本支出較高，折舊壓力逐季上升；新廠效益尚未展現，以及PCB產線處於調整期致良率、學習曲線拉長，對毛利率貢獻不明顯所致。

欣興統計，目前AI於載板的營收比重逾10％，於PCB的比重則超過20％，第三季各類產品稼動率將同步拉升，PCB稼動率將從80～90％，提升至90～95％，為稼動率最高的產品線，訂單能見度到明年第一季；ABF稼動率將從65～75％提升至70～80％；BT載板稼動率估從75～85％拉升至80～90％；HDI稼動率將從75～85％提升至85～95％。

欣興董事會已通過上半年財報，累計上半年獲利年減37％，每股稅後純益2.65元，此外，董事會也核准2025年度資本支出約186億元，包含載板廠投資85億元、台灣廠及泰國廠PCB投資85億元，累計泰國新廠去年跟今年通過的資本支出，合計已逾80億元，產品將鎖定模組、遊戲機及汽車板為主。