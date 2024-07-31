元太攜奇景 推尖端彩色電子紙時序控制晶片T2000

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元太(8069）與奇景光電（納斯達克代號：HIMX）31日共同宣布，聯手開發的新一代彩色電子紙時序控制晶片（ePaper Timing Controller） T2000，以更快的速度、更少的電力驅動畫面更新，支援元太全系列彩色電子紙技術平台，瞄準閱讀、廣告看板與其他電子紙平台應用市場。

元太業務中心副總經理洪集茂表示，全新設計的T2000針對彩色電子紙優化，性能大幅升級，提供卓越的使用者體驗，以更快的頁面刷新速度，還能節省系統整體的用電。同時，T2000還提供手寫功能，提升電子紙產品操作體驗。感謝合作夥伴奇景光電的全力支持，提供優質的晶片，支持元太團隊推進電子紙色彩開發的承諾。

T2000是繼元太在2019年發表T1000後，在時序控制晶片技術上的重大進步。T2000內嵌彩色成像演算法（Color Imaging Algorithm），支援元太E Ink Kaleido 3、E Ink Gallery 3和E Ink Spectra™ 6等最新的全彩電子紙顯示技術。除了提供高品質的影像色彩，和前一代時序控制晶片相比，處理色彩演色（Color Rendering）的速度也快了10倍以上。

與奇景共同開發的T2000內建了由元太開發的手寫運算處理單元（Handwriting Process Unit），與觸控控制器緊密互動，無需透過系統單晶片（SoC），即可支援電子紙筆記本的手寫應用。此一創新設計降低了開發複雜度，並加速畫面感應回饋速度。同時，元太借助奇景專有的多線程影像驅動加速器（Pipeline Accelerator）技術，為終端用戶提供在電子紙螢幕上實現流暢、近乎無延遲的書寫體驗。

奇景光電影像單晶片產品中心副總經理陳本欣表示，奇景很高興再次與元太合作，憑藉奇景多年影像顯示處理技術及時序控制器設計經驗，共同在彩色電子紙領域創造新的里程碑。奇景精心設計能力強化了T2000的功能架構，使T2000在能夠在元太彩色電子紙上展現無與倫比的效能與功耗表現。這不僅為電子紙閱讀器、電子紙廣告看板等應用開啟了新的可能性，同時也突顯了奇景在創新和提供尖端技術方面的承諾。

T2000時序控制器是彩色電子顯示器的關鍵核心組件，負責產生和管理驅動螢幕的時序信號，並控制驅動電壓的開關時間和持續時間波型，以達到最佳效能。T2000專為電子紙設計，具有溫度補償功能，確保螢幕不受環境影響，準確顯示精密調整的顏色和圖像。彩色電子紙閱讀器需要處理大量的數據，T2000支援MIPI-DSI ／ USB(3.0) ／ SPI等介面，使彩色電子紙設備能夠有效率地處理內容資料流，再經由硬體圖像數據的編碼加速運算，將其轉換為驅動IC所需的mLVDS ／ TTL信號格式，代表使T2000支援的電子紙螢幕的最大解析度升級至4K UHD（3840 x 2160），且最高幀速達150Hz，顯示器標準MIPI介面的傳輸速度，也升級至最高的1Gbps，大大擴展T2000的適用範圍。

電子紙為產業中最節能的顯示技術之一，僅在更換畫面時耗電。在電子紙系統中，少量的耗電則來自於晶片。 奇景透過精煉的低功耗晶片設計架構，採用半導體高階製程，打造出超低耗能的晶片。藉由搭載低功耗雙存取同步動態隨機存取記憶體 （LPDDR）及奇景開發的動態隨機存取記憶體控制器（DRAM Controller），其功耗在工作模式下小於300毫瓦（mW），睡眠模式下小於2毫瓦（mW），使電子紙產品的充電週期顯著延長。