券商公會會員大會登場 陳俊宏：盼當沖降稅優先審議

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券商公會31日舉辦第九屆第三次會員代表大會，理事長陳俊宏表示，當務之急且重中之重，就是籲請財政部修法延續現股當沖證交稅率減半政策，儘速將修正法案提報行政院審議後送立法院進行修法程序，並列為優先法案，以減少政策不確定性對市場可能造成的衝擊，並藉以促進證券市場及國內經濟長遠發展。

本次券商公會會員大會邀請金管理會主委彭金隆、內政部合作及人民團體司司長林福來、金融總會理事長蘇建榮及證交所董事長林修銘致詞指導。

陳俊宏指出，券商公會未來業務推動方向包括六大重要項目，除了延續當沖降稅減半政策外，其他重要推動業務包括活絡ETN、權證及力促證券商得發行外幣計價結構型債券等多元化新金融商品；優化證券商客戶分戶帳運用功能以及建議鬆綁證券商財富管理業務規定等提升證券商業務服務效能方案；培育證券業所需的金融人才；協助證券商數位轉型及增進資訊安全；共同協力強化反詐騙工作等。

金管會主委彭金隆致詞時表示，金管會非常重視業者的意見，也認為資本市場要在安全與發展的方向上前進。金管會將設常態性的「金融行動創新法規調適平台」，希望與證券業互信前行，做好無縫接軌的充分溝通。

彭金隆進一步指出，金管會將從資金、人才、投資標的、參與機構及誘因等面向，朝「打造亞洲資產管理中心」的目標邁進，在安全的前提下大幅開放法令。另對於證券業和銀行業一樣有著高度的期待，期許證券業者也能「晴天儲糧」、「回饋社會」以及「重視防制詐騙工作」。

林福來致詞時指出，肯定證券商公會發揮在主管機關、業者和投資人間的溝通功能，也肯定公會在打詐、推廣理財教育和落實企業社會責任的積極努力，對公會多年來獲得內政部全國性工商自由職業團體優等獎表示實至名歸。

蘇建榮表示，金融總會將持續做好主管機關和各金融產業的政策溝通平台，支持證券產業發展，為國家培育金融人才，達成打造台灣成為亞洲資產管理中心的目標。

林修銘指出，證交所以「壯大資本市場、提升市場價值」為發展重點，希望各個產業運用資本市場茁壯發展，提升國際競爭力；企業也能照顧股東權益、與投資人有更多的溝通、揭露更佳品質的ESG數位報告。證交所下半年也將繼續進行國內外引資活動，並結合證券商力量，共同維護資通安全及提升市場防詐功能，讓台灣資本市場蓬勃發展。

陳俊宏表示，券商公會將持續以「數位金融、創新業務」的方向繼續協助證券商因應數位趨勢，不斷創新金融服務。同時，將做好主管機關、證券周邊單位和業者間的溝通橋樑，希望證券商能成為資產管理中心重要的一環，促使證券市場得以朝「安全」與「發展」並進的方向邁進。