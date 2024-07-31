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輸100次也不放棄 勝負之外構築美好未來

在26件未竟之作中 見證JJP不變的使命與不懈的熱情

  • 工商時報 簡立宗
JJP潘冀聯合建築師事務所潘冀創辦人於《輸100次也不放棄》新書發表會致歡迎詞。圖／業者提供
JJP潘冀聯合建築師事務所潘冀創辦人於《輸100次也不放棄》新書發表會致歡迎詞。圖／業者提供

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身為台灣最大建築師事務所，JJP潘冀聯合建築師事務所成立四十多年來，已在海內外累積一千多件作品，然而歷時三年完成並出版的《輸100次也不放棄》，並非從優秀作品中精挑細選再做介紹，反而呼應潘冀創辦人一貫秉持「建築存在是為了人」的使命，決定重新梳理數十年來，事務所同仁懷抱熱血、絞盡腦汁，經過縝密思考與研究，可惜因故無法進入興建階段的設計作品、參與競圖比賽未獲徵選的遺珠之憾，以及單純激盪創意的紙上建築，最終將26件「未竟之作」集結成書，希望從解題策略、設計理念到事後反思等向度，公開分享過程中學習到的諸多寶貴經驗。

為讓JJP四十多年來貫徹始終的設計原則與建築師責任，更被建築界、設計界乃至廣大建築迷了解，出版《輸100次也不放棄》的遠見．天下文化，今（29）日於國立台灣博物館南門館小白宮舉辦新書發表會，遠見．天下文化事業群創辦人高希均致詞時，特地揭示書封內頁設計藏有驚喜，印著潘冀創辦人親自題字的「不放棄」三字墨寶，期望台灣社會一起以失敗為師，不放棄進步、不放棄文明、不放棄開放與不放棄學習。

潘冀創辦人致詞時，先以網球名將羅傑．費德勒（Roger Federer）為例，強調人生難免遭遇挫折，但是成功的人不輕易被「輸」打敗，而是知道如何跟「輸」相處，將每一次失敗累積為下一次成功的資本，所以願意分享未能完成、看似失敗的設計作品，除了成功與失敗之間不必然有明顯界線，只有實現與未實現的遺憾，更是基於這些未竟之作如果束之高閣，被埋沒的不僅是同仁嘔心瀝血的創意結晶，還有設計可以讓社會更美好、更健康的神聖理念，故而決定面向整個行業與社會，提供參考並做出貢獻。

JJP潘冀建築師出版《輸100次也不放棄》新書發表會，現場媒體貴賓雲集。圖／業者提供
JJP潘冀建築師出版《輸100次也不放棄》新書發表會，現場媒體貴賓雲集。圖／業者提供

為《輸100次也不放棄》撰寫推薦序的三位名人專家，今日亦蒞臨現場給予祝賀，台達集團創辦人鄭崇華表示，台達和台達基金會旗下數棟綠建築都出自JJP之手，無論以人為本的設計思維、與環境共存的理想堅持，或實質取得的節能效益，已被印證走在全球前端；琉璃工房創辦人楊惠姍指出，就算是閱讀書裡介紹的未建成作品，每每看到JJP的建築設計，總對當中蘊含的文化底蘊與熱情溫度格外動容，相信這是懂得堅持、無懼失敗方能淬鍊而成，令人既感動又尊敬；清華大學通識教育中心教授吳光庭則指出，享有全球盛譽的JJP願意分享輸了100次的作品，不僅展現潘冀創辦人的睿智，也讓人認知建築是時代發展的具體縮影，存在多元信念與價值，無論「成功」與否都值得細細品味。

(由左至右)JJP潘冀建築師翁源彬設計副總監、境衍設計林柏陽建築師事務所林柏陽主持建築師、張景堯聯合建築師事務所張景堯主持建築師與天下文化企劃出版部李桂芬總編輯於新書發表會以「失而不敗，初心不改」主題進行座談。圖／業者提供
(由左至右)JJP潘冀建築師翁源彬設計副總監、境衍設計林柏陽建築師事務所林柏陽主持建築師、張景堯聯合建築師事務所張景堯主持建築師與天下文化企劃出版部李桂芬總編輯於新書發表會以「失而不敗，初心不改」主題進行座談。圖／業者提供

接著，發表會先由天下文化企劃出版部總編輯李桂芬、潘冀聯合建築師事務所品牌長謝偉士進行新書導讀，分享JJP在潘冀創辦人堅持下，已將「願意面對挫折，從中找到走下去的力量」內化為企業核心文化，再以「失而不敗，初心不改」主題進行座談，邀請潘冀聯合建築師事務所設計副總監翁源彬、張景堯聯合建築師事務所主持建築師張景堯、境衍設計林柏陽建築師事務所主持建築師林柏陽，共同探討當代建築師的設計心法與角色定位。席間大家不約而同認為，即使面對觀念、材料、技術日新月異等挑戰，建築設計不變的是人文關懷本質，唯有繼續保持初心與好奇心，學習從不同切入角度，替建築、替環境、替使用者提出各種可能性對策，一旦建築越容易親近，就越能留存百年，成為驅動社會進步的重要力量。

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