輸100次也不放棄 勝負之外構築美好未來

身為台灣最大建築師事務所，JJP潘冀聯合建築師事務所成立四十多年來，已在海內外累積一千多件作品，然而歷時三年完成並出版的《輸100次也不放棄》，並非從優秀作品中精挑細選再做介紹，反而呼應潘冀創辦人一貫秉持「建築存在是為了人」的使命，決定重新梳理數十年來，事務所同仁懷抱熱血、絞盡腦汁，經過縝密思考與研究，可惜因故無法進入興建階段的設計作品、參與競圖比賽未獲徵選的遺珠之憾，以及單純激盪創意的紙上建築，最終將26件「未竟之作」集結成書，希望從解題策略、設計理念到事後反思等向度，公開分享過程中學習到的諸多寶貴經驗。

為讓JJP四十多年來貫徹始終的設計原則與建築師責任，更被建築界、設計界乃至廣大建築迷了解，出版《輸100次也不放棄》的遠見．天下文化，今（29）日於國立台灣博物館南門館小白宮舉辦新書發表會，遠見．天下文化事業群創辦人高希均致詞時，特地揭示書封內頁設計藏有驚喜，印著潘冀創辦人親自題字的「不放棄」三字墨寶，期望台灣社會一起以失敗為師，不放棄進步、不放棄文明、不放棄開放與不放棄學習。

潘冀創辦人致詞時，先以網球名將羅傑．費德勒（Roger Federer）為例，強調人生難免遭遇挫折，但是成功的人不輕易被「輸」打敗，而是知道如何跟「輸」相處，將每一次失敗累積為下一次成功的資本，所以願意分享未能完成、看似失敗的設計作品，除了成功與失敗之間不必然有明顯界線，只有實現與未實現的遺憾，更是基於這些未竟之作如果束之高閣，被埋沒的不僅是同仁嘔心瀝血的創意結晶，還有設計可以讓社會更美好、更健康的神聖理念，故而決定面向整個行業與社會，提供參考並做出貢獻。

為《輸100次也不放棄》撰寫推薦序的三位名人專家，今日亦蒞臨現場給予祝賀，台達集團創辦人鄭崇華表示，台達和台達基金會旗下數棟綠建築都出自JJP之手，無論以人為本的設計思維、與環境共存的理想堅持，或實質取得的節能效益，已被印證走在全球前端；琉璃工房創辦人楊惠姍指出，就算是閱讀書裡介紹的未建成作品，每每看到JJP的建築設計，總對當中蘊含的文化底蘊與熱情溫度格外動容，相信這是懂得堅持、無懼失敗方能淬鍊而成，令人既感動又尊敬；清華大學通識教育中心教授吳光庭則指出，享有全球盛譽的JJP願意分享輸了100次的作品，不僅展現潘冀創辦人的睿智，也讓人認知建築是時代發展的具體縮影，存在多元信念與價值，無論「成功」與否都值得細細品味。

接著，發表會先由天下文化企劃出版部總編輯李桂芬、潘冀聯合建築師事務所品牌長謝偉士進行新書導讀，分享JJP在潘冀創辦人堅持下，已將「願意面對挫折，從中找到走下去的力量」內化為企業核心文化，再以「失而不敗，初心不改」主題進行座談，邀請潘冀聯合建築師事務所設計副總監翁源彬、張景堯聯合建築師事務所主持建築師張景堯、境衍設計林柏陽建築師事務所主持建築師林柏陽，共同探討當代建築師的設計心法與角色定位。席間大家不約而同認為，即使面對觀念、材料、技術日新月異等挑戰，建築設計不變的是人文關懷本質，唯有繼續保持初心與好奇心，學習從不同切入角度，替建築、替環境、替使用者提出各種可能性對策，一旦建築越容易親近，就越能留存百年，成為驅動社會進步的重要力量。