颱風襲雲林水稻損失慘重 農糧署收購泡水「災害穀」減輕負擔

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凱米颱風造成雲林縣農作嚴重受損，立委劉建國31日邀農業部農糧署官員，前往水林鄉、二崙鄉勘災，提醒農民農田積水消退後，盡速收割品質符合公糧標準的水稻，若有淹水或發芽情形，則繳售為「災害穀」，減輕農民損失。對於沒辦法收成的農田，則以稻米休耕補助辦理，每公頃補助4萬5000元。

為持續了解農民的災損情況，劉建國邀農業部農糧署中區分署雲林辦事處主任黃冠富等官員勘災，針對水林鄉災情，農糧署已宣布收購雲林縣公糧「災害穀」，黃冠富向農民說明收購細節，並提醒農民可先拍攝受損稻田照片建檔，以備未來申請相關補助之用。

黃冠富表示，這幾天水退後，農民可盡速收割品質符合公糧標準的水稻，若有淹水或發芽情形，則繳售為災害穀，希望藉此減輕農民損失。提醒農民近日有時間就到田裡，拍攝受損稻田照片建檔，作為未來申請相關補助的證明資料。

劉建國說，對於沒辦法收成的稻田，就以稻米休耕補助進行辦理，每公頃補助4萬5000元。綜合以上資訊，相信這樣的機制並不輸給農業災害救助。他與現場農民討論後，農民們都認同農業部此次的災損救助方案。

針對二崙鄉葉菜類受損部分，劉建國指出，凱米颱風過後農作損失慘重，對農民生計造成極大衝擊，農糧署必須盡速啟動災損認定程序，協助農民獲得應有的補償，讓農民能安心復耕。

黃冠富提到，農糧署將積極協助農民進行災損鑑定，並提供相關補助措施，以減輕農民損失。提醒農民朋友若有災損，盡速向公所通報，以便農糧署能更迅速掌握災情提供協助。