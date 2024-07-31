華南銀行攜手「千巧谷」及「毛寶」 台灣Pay購物享20％回饋

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

華南銀行致力打造行動支付生態圈，瞄準暑假商機與親子市場，串聯線下與線上購物場域，自113年8月1日起至113年11月30日止，攜手深耕雲林在地品牌「千巧谷」及清潔保養防護用品領導品牌「毛寶」推出台灣Pay優惠活動，活動期間單筆消費不限金額享20%現金回饋。

千巧谷坐落於農牧業富饒的崙背鄉，以牧場結合烘焙坊的經營模式服務雲林在地與前來遊玩的民眾，豐富多元的鮮奶伴手禮，與乳牛互動的療癒餵食體驗，都是親子夏日出遊的美好選擇。看好親子市場持續成長，暑假又是旅遊旺季，華南銀行積極搶攻暑假商機，與千巧谷合作推出優惠活動，自113年8月1日起至113年11月30日止，活動期間民眾到千巧谷烘焙工場的指定門市，或於千巧谷牛樂園的伴手禮店、巧克力店、咖啡廳，使用台灣Pay單筆消費不限金額享20%現金回饋。每一金融卡號／帳戶回饋上限500元，回饋總金額有限，送完為止。

出遊防蚊防疫有毛寶 夏日必備祭出超值價加碼享回饋

後疫情時代，謹慎面對暑假出遊人潮，既能愉快享受假期，亦能達到預防的效果。清潔保養防護用品領導品牌毛寶旗下的毛寶兔宅配網「抗病毒專區」提供多款抗菌洗衣精、衣物抗菌水、抗菌水噴霧等超值組合，也有夏日必備的抗菌防蚊系列選擇。無論是出遊的防疫準備，抑或是居家清潔照護，毛寶兔宅配網成為日常生活的強力後盾。華南銀行攜手毛寶推出優惠活動，自113年8月1日起至113年11月30日止，活動期間到「毛寶兔宅配網」使用台灣Pay單筆消費不限金額可享20%現金回饋。每一金融卡號／帳戶回饋上限1,000元，回饋總金額有限，送完為止。

華南銀行長期投入社會公益及關懷弱勢族群，結合公益與數位力，邀請民眾以更便捷的方式響應「華銀支付 貼心傳愛」活動。自113年8月15日起至113年12月31日止，透過「華南銀行+」APP之華銀支付（台灣Pay）捐款予指定公益團體，以行動提供婦幼人權、先天性顱顏患者、流浪動物等弱勢族群支持，讓愛傳出去。