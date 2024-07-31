《半導體》AI大浪到 蔡力行：聯發科雲端、邊緣都有好機會

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【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)今(31)日法說會登場，副董事長暨執行長蔡力行表示，AI大趨勢正迅速在邊緣運算和雲端運算中展開，聯發科除透過彈性的ASIC(客製化晶片)商業模式有機會獲得資料中心企業生意外，相信AI趨勢也將大幅增加相關邊緣運算設備的需求，將有助聯發科。

蔡力行表示，許多機會都受惠於AI大趨勢，包括正在迅速展開的邊緣運算和雲端運算。擁有資料中心的企業，為了降低整體擁有成本，都有採用客製化晶片的強烈需求。聯發科透過有彈性的ASIC商業模式，提供優異的IC整合能力、先進製程與封裝的技術能力，以及領先的112G及224G SerDes IP，來滿足客戶的需求，讓聯發科能尋求更多AI加速器和以及Arm-based CPUs的生意機會。

在邊緣運算方面，蔡力行表示，業界希望能降低推理成本和雲端與邊緣連接的能耗成本，用戶也有對隱私保護和更低延遲的需求。相信這些趨勢將大幅增加行業對AI邊緣運算設備的需求，如智慧型手機、筆記型電腦、平板電腦、汽車、機器人等。

聯發科上半年營收達2607億元，較去年同期成長35%，主要受益於5G、WiFi 7和AI相關產品的導入日漸增加。聯發科上半年累計EPS達36.04，較去年同期成長74%。聯發科預期第三季三個產品營收類別皆約略持平，反應市場的穩健需求。