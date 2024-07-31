櫃買市場業績發表會 8／16起熱鬧登場 六大主題一次看

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

櫃買中心表示，配合上櫃公司113年第二季財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新之財務及業務資訊，櫃買中心規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，日期分別為8月16日、20日、21日、26日、27日及28日，舉辦地點在台北花園大酒店2樓國際廳或櫃買中心11樓多功能資訊媒體區，共將有環球晶（6488）、元太（8069）、健喬（4114）等18家上櫃公司共襄盛舉。

為突顯櫃買市場特色及產業聚落，本系列業績發表會安排特色產業等多樣化主題，各場主題分別為「富櫃50」、「電子科技」、「AI物聯網應用」、「生技醫療」、「電子與資訊」及「科技與醫療」等六大主題，與會公司包含環球晶、中美晶、元太、宜鼎、群翊、鈺太、力致、南俊國際、振曜、長聖、訊聯、健喬、晶焱、茂綸、上奇、勁豐、聰泰及訊聯基因等，共邀請18家上櫃公司參與。

櫃買中心亦指出，櫃買市場業績發表會是上櫃公司與投資人之間最佳互動平台，可充分提供投資人表達意見及與公司雙向交流的機會，公司除提供投資人更即時多元的產業發展動態或營運資訊，藉此說明公司經營方向、目標與願景，進而提升公司資訊揭露透明度。

投資人則可以藉由業績發表會的平台，直接與多家公司高階主管面對面提問，本系列活動長期以來投資人參與都相當踴躍並頗受好評，歡迎投資人踴躍至櫃買中心網站報名參加（櫃買中心網址：https://www.tpex.org.tw）。