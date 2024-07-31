新北就業博覽會8／1登場 50家廠商釋出逾2200個職缺

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新北市勞工局與勞動部合作，將於8月1日上午11時至下午2時30分，在三重綜合體育館舉辦「2024新北市就業博覽會暨青年就業領航計畫專案媒合活動」。此次活動邀請50家廠商，提供超過2200個工作機會，包括鼎泰豐、台北君品酒店等知名企業，並開出月薪55K至59K以上的主廚職缺，以吸引優秀人才加入團隊。

隨著暑假商機旺季到來，經濟復甦帶動消費需求回升，科技業、零售業、旅宿餐飲業、物流運輸業及服務業廠商紛紛開出用人需求。據統計，旅宿餐飲業及零售量販業職缺數占比最高，達8成5。瓦城、亞洲藏壽司、鼎泰豐、萊爾富及漢來美食等企業均開出超過百個職缺，以補足人力缺口。

薪資方面，鼎泰豐與台北君品酒店分別開出月薪55K至59K以上的主廚職缺，全球傳動及北國霖則提供起薪38K至43K的工程師職缺，吸引優秀人才加入。

此外，現場也提供超過370個兼職工作機會，包括鼎泰豐門市人員、はま寿司兼職人員及晶華國際酒店兼職人員，時薪為220至250元不等，讓暑期打工學生或有兼職需求者有更多選擇。

青年就業領航計畫亦提供專屬職缺，讓參加計畫的學生現場與企業直接面試媒合，鼓勵高中職應屆畢業生透過職場學習體驗，實現先就業再升學的目標，並收穫創業儲蓄雙重效益。

活動現場設有多個宣導專區，包括「AR／VR科技求職體驗區」，讓參加者透過沉浸式體驗了解職業訓練場域及職場環境；「職涯諮詢／履歷健診專區」則提供專業老師的職涯方向諮詢服務。

為鼓勵婦女重返職場，新北市就服處結合勞動部推出「婦女再就業專區」，符合計畫條件者可獲最高3萬元獎勵金。另有「專案缺工專區」，協助民眾投入缺工產業就業，符合計畫規定者每月可獲6千元至1萬3千元不等的獎勵金。