環球科大最後一天 校長帶領教職員上班到最後一刻

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今天（31日）是環球科技大學退場前最後一天上班，教務長陳昶旭、學務長陳建宏但都到校巡視，陳建宏較擔憂的是雲林的身心障礙學生無法再就近讀大學。陳昶旭則帶領教務處最後的6個同仁上班到最後一刻，把7萬多名校友的學籍移交接給雲林科技大學學籍代管中心。

颱風過後的環球科大校園樹木倒了不少，折損的斷枝四處可見，雜草也長到人的小腿肚，氛圍有點蕭索。

學務長陳昶旭、教務長陳建宏早上10點多都不約而同到校，2人都拿著手機紀錄該校校園最後一天，在校門口找服務多年的警衛大哥「班長」第一次也是最後一次比著「愛心」拍照留念。

陳建宏說，陸陸續續已經拍了很多照片，今天再做一些紀錄；關於環球退場，他較擔憂的是雲林縣以後沒有私立大學讓經濟弱勢的學生就讀，以前雲林縣的身心障礙高中職生可以讀環球，從今以後都要到外縣市，有些家長比較不放心。

教務長陳昶旭說，最後一批職員6人今天仍繼續工作，把該校創校以來7萬名校友的學籍資料移轉交給雲科大的學籍代管中心。 2名職員表示，先前一直在忙學校的事，今天下班前要把私人東西都清空，今天最重要的工作就是打包。

有雙博士學位的學務長陳昶旭、在環球服務32年的教務長陳建宏都申請退休，陳建宏將轉行當農夫，陳昶旭自謙待業中。

陳昶旭開玩笑說「家中有田的還可以種，沒有田的像他就回家，家面對西北，通常都有風一直吹，目前應付得還可以。」

他說，曾建議教育部技職司該把該校教職同仁的學經歷背景，包括需求、意願的任教的系所、科目、課程，整個打包送給全台灣的100多個大學，讓他們從資料庫逐一挑，不需要每一個老師都去面試，現在聽到的消息是超過50歲就直接就不看（履歷）了。