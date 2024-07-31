影》謝國樑親自會勘 基隆大慶大城社區爛路終於有解

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位於基隆市中山區的大慶大城社區有上千戶，居民眾多，但當初道路規畫不夠完善，導致社區內的中和路168主要幹道及小巷，因為均屬於私人社區道路，政府無法直接投入經費改善。為解決該問題，基隆市長謝國樑親自會勘並要求市府工務處研擬辦法，最後參考台北市對於類似案件以公共安全有疑慮，透過委員會認定，採一次性修繕，打破過往公部門無法介入刨鋪的困境，從根本解決居民長久困擾。

大慶大城社區多年道路破損問題嚴重，但因巷道屬於私人社區，礙於法規限制，長達28年來政府一直難以介入維護。謝國樑去年親自訪視會勘後，要求工務處改善，最後參考北市做法，提出「公共安全認定委員會」的解方。工務處及施工單位今日上午開始針對社區主要幹道進行刨鋪修復，預計明日完工後，就可以提供社區居民一條安全平整的回家道路。

謝國樑表示，許多年來居民一直苦於大慶大城社區道路破損無法修復，去年市府工務處與中山區議員共同努力之下，成功突破困難，透過專家學者會議的方式，讓道路可以進行刨鋪修復；今年市府的道路養護經費超過2億元，是歷年來最高，展現市府對於「路平」的重視，並解決過去無法進入社區鋪路的難題。

當地和慶里長陳嘉和表示，中和路168巷由於道路產權屬於私人，雖然路面坑坑疤疤，害居民經常跌倒、摔車，但過去一直無法動用公務資源進行修繕，感謝去年謝國樑率領市府團隊到場會勘後，終於促成道路全面重新刨鋪，等到施工完成後，社區就有一條平整安全的道路。

工務處長陳耀川表示，去年5月市長謝國樑率中山區多位議員、里長及相關局處會勘，中山區公所在今年備妥相關文件，函請市府排審，在今年7月1日經由「基隆市公私有土地供通道使用公用地役關係暨公共安全認定委員會」認定，決議採一次性修繕，以維公共安全。

陳耀川還說，由於該路段路面下方是停車場，工務處在施工前特別辦理刨鋪前協調會議，並勘查社區地下室建築物現況，規畫使用小型機具施工，以免影響下方建築結構安全，自今日上午8時進場展開刨鋪作業，預計8月1日凌晨6時就可以完工。

陳耀川補充，為了讓刨鋪作業儘速完成，施工期間將採全線雙向封閉管制，預計從31日上午8時進場開始刨鋪到傍晚，在晚間5時至8時先開放居民通行返家，隨後再開始進行路面鋪設，預計8月1日凌晨6時全部完成，施工期間也規畫替代道路供用路人改道通行，對於施工期間造成的不便，請居民多加體諒。

國民黨議員宋瑋莉表示，感謝謝市長徹底解決20多年來困擾居民的道路問題，讓通行更安全。民進黨議員施偉政表示，改善大慶大城社區道路問題，是他就任市議員的第一個提案，很感謝市長和市府同仁，讓長久以來的道路問題解決。