《國際產業》美欲豁免半導體禁令 受惠廠商名單出爐

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】路透社報導，拜登政府計畫免除日本、荷蘭以及韓國晶片設備製造商，即將要實施的出口限制令後，東京威力科創以及ASML已蓄勢待發，可望帶領全球半導體類股上攻。

受上述消息激勵，ASML股價飆漲11%，創2020年3月以來盤中最大漲幅。日本的東京威力科創也收漲7.4%，重寫2月以來最大漲幅。同時，生產薄型晶片切割工具的日企Disco大漲5.8%，製造清潔晶圓和晶片封裝設備的Screen Holdings更是暴漲9.2%。

路透社指出，美國計畫引用外國直接產品規定（Foreign Direct Product Rule）規定，阻止使用美國技術的產品，從全球各地出口到大約6家中國大陸半導體製造工廠。但是，不包括日本與荷蘭等盟國。

先前彭博社曾指出，美國與其盟國之間討論過外國直接產品相關規定，但是在沒有排除名單下，那時包括ASML以及東京威力科創等，不少半導體相關的股票都大幅下修過。

美國政府一直把半導體生產設備的出口，當作是遏制中國大陸在人工智慧以及量子運算等高科技領域的一種手段。若ASML以及東京威力科創等，現在可排除在這項限制之外，代表中國製造業者將可巧妙運作於應用材料、科林研發以及科磊（KLA）等，限制更為嚴格的美國製造商上。

之前，美國向日本和荷蘭政府祭出外國直接產品規定的可能性，意圖鞭策這些國家對晶片生產設備的出口限制。知情人士表示，美國官員說過，如果這些國家不自己嚴格限制中國大陸，在服務以及維修被禁止的機台上，美國就可能會採取這項外國直接產品規定。