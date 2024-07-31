台南26家農漁會攜手超商 農特產品上網下單8月8日啟動

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網購是趨勢，現代人尤其講求便利性，傳統農漁會銷售農產品多未建立物流系統，拚產銷也只能單打獨鬥，為了讓消費者便於購買、取貨，台南市已有26家農漁會與OK超商簽訂物流合作，「上網下單、定點取貨」，台南山上區農會8月8日將啟動，農業局表示，目前平台雖剛上路，但預期將能具體帶動農民收益。

山上區農會總幹事許弘霖表示，8月8日起在該超商平台即可購買山上農特產品，以前農會少了這個區塊，未來多了這項服務，可望增加來客群，在超商平台就能買到各大農會產品，以山上區農會來說，除了推廣加工產品、鮮果，今後也會協助推廣青農的當季產品，讓好東西被更多人看到。

農業局農會輔導科表示，為擴大銷售在地農漁產品物流量能與銷售據點，已與OK便利商店簽訂物流合作，台南現在有26家農漁會加入，5家洽談中，未來可讓消費者方便購買農漁會產品，預期增加農漁會產品銷售。

OK超商雲嘉南區區域主管施忠志說，目前與超商合作的農漁會農產品可點到點配送，公司也建立全農會聯合供應平台，所有農會都可將主力商品、加工品可PO上平台，提高農產品曝光率，循著超商物流配送也可節省運送成本。

為慶祝物流網啟動，山上區農會特別規畫「小舖時代」青農聯合展售活動，許弘霖表示，農會同時也將整合鄰近地區的特色產品，規畫並增加「農村小舖」的產品種類，吸引更多消費者光顧，推廣在地農產品。山上區農會表示，透過此一合作，農民可便捷將產品送達消費者手上，縮短運輸時間、降低物流成本，有助於提升農產品競爭力。