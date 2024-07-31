國際友誼日最溫馨故事 上海設計師來台圓夢

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7月30日為國際友誼日，移民署台北市服務站舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導」課程，邀請來自上海的廣告設計師GOGO擔任講師，分享自己來台當奶爸、學做菜，一路到心靈富足的生命歷程，他用影像紀錄台灣的美好，許多台灣人認為的日常，在他眼中都感到新奇有趣，與大家分享自己在台的幸福生活。

移民署表示，國際友誼日是為促進所有人類與彼此友誼的基礎，不分種族、膚色或宗教信仰，許多國家將這一天納為法定假日，並送友人美食、交換禮物紀念情誼。

GOGO在這次活動中，帶來上海家鄉菜「蟹粉蛋」（炒熟的蛋黃酷似蟹黃、蛋白酷似蟹肉，故又稱賽螃蟹），與學員一同享用，用美食串起愛與和平。

GOGO目前居住臺北，並在youtube頻道經營「煮菜的奶爸GOGO」，2年來已擁有2.28萬位訂閱者，婚前擔任廣告設計師的他，2019年8月曾騎單車環臺，悠遊高雄、台東太麻里再到東北角看陰陽海，迷人的海景讓他流連忘返。

回上海後，他在網路認識了來自台灣的女孩，因為有騎行環台當話題，兩人從相識相熟進而交往、結婚，2020年疫情爆發後，因交通往來不便，GOGO決定在台落腳，為了陪伴孩子成長，他選擇專心育兒，平時負責家務瑣事、接送兒子上下學，並在家照顧幼女。

他在youtube上的影片，經常分享台人習以為常，但外人卻覺得新鮮的事情，例如到診所就醫、綠燈右轉、搭公車舉手、丟垃圾規定等等，透過這些觀察，讓自己更深入這片土地。

GOGO表示追夢的過程確實不易，尤其費盡心思所完成的影片，受到觀眾的喜愛則成就滿滿，但偶爾也會收到無禮的留言，他會視為磨練心志，不影響自己用影像紀錄台灣美好的初心，希望看到影片的大家能體會在台灣生活的幸福。