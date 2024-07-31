iRent榮獲FCA創新商務獎「最佳商業模式創新」金獎

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「2024 Future Commerce Awards創新商務獎」日前舉辦頒獎典禮，iRent榮獲「最佳商業模式創新」金獎之肯定。iRent於2014年率先全國首創「24 小時無人自助租車服務」，10年來始終致力於數位創新與AI智能科技之應用，去年8月更攜手租賃夥伴擴大汽車共享生態圈，創立「iRent共享車平台」，打造「1+1>2」的三贏新商業模式；不僅顛覆傳統租車模式，更加速移動生態圈發展，助力台灣傳統租車業者數位轉型，使消費者享受覆蓋面更廣、更便利的用車便利體驗，促進台灣共享生活圈及智慧城市發展。

｢共享車平台」開啟共享移動新篇章，加盟業者可自助上架所屬車輛至iRent App，一秒突破營業時間限制，透過數位平台隨時管理車輛及據點，並利用租車熱區大數據擬定營運策略，讓調度更彈性、車輛使用率最佳化，開拓｢非營業時間」新商機。不僅如此，在導入行動裝置租用車輛的無紙數位化模式下，助力台灣綠色交通發展。此外，｢iRent共享車平台」促使加盟業者共享iRent逾170萬會員、平台營運及行銷等資源，整體車輛規模也因此快速成長，讓會員用車便利升級，創造三贏的綜效！

iRent今年邁入10週年，預計於本季在「iRent共享車平台」的助力下完成最後一塊拼圖-「馬祖」，服務版圖正式進駐全台各縣市。未來，iRent將持續善用科技，賦予移動共享生態圈新價值，以人為本創造綠色交通新生活，加速產業數位轉型。「iRent共享車平台」也期待更多的租賃夥伴加入，共創三贏局面，為推動台灣智慧城市發展貢獻一己之力。