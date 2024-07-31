台中名店節數位轉型聯合促銷 推天天抽大獎吸客

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在台中名店協會長紀國琛（左）、活動主委黃琳恩（右）見證下，陳姓消費者抽中Apple Watch 。圖／曾麗芳

由台中市名店協會主辦的「2024台中名店節」活動，目前正在如火如荼進行中，已有超過1.1萬人購物後加入會員。台中名店協會會長紀國琛表示，隨著AI時代來臨，台中名店節今年首度採用數位科技聯合促銷，即日起至8月31日活動期間，只要參與台中名店節的各店家購物滿額，就有機會抽中高科技產品、家用電器、現金禮券等大獎，希望能衝刺會員人數突破3萬人目標。

台中市名店協會今（31）日舉辦「2024台中名店節」宣傳活動。紀國琛表示，名店協會於2003年由上品寢具董事長黃賀明與各行各業好友共同創立，目前總會員數有45家，多年來致力於為顧客提供更好的服務和體驗，並為會員創造更多的機會和潛力。

隨著數位化和人工智慧時代的來臨，台中市名店協會也積極推動會員進行數位轉型，提升經營效益、服務品質和市場競爭力。紀國琛強調，數位轉型將實現協會和會員的共同繁榮和持續發展。今年活動以「台中名店節 天天抽大獎，驚喜攏總來」為主題，匯聚名店協會會員的優質品牌，為消費者帶來豐富多彩的購物體驗和超值獎品。

參與天天抽大獎活動的會員，包括魚中魚寵物水族館、桃源戶外、四季百貨、大巨人鐵板燒餐廳、LN精品皮件、三橋食品、永信藥品、宸來洋酒企業、潮港城國際美食館、裕芳食品、中港佳音樂器、金佑工業、傳啟資訊、劉喜律師事務所等會員，運用數位科技進行聯合促銷，讓消費者擁有拿到摸彩券就能立即抽、馬上對的喜悅。

台中名店節活動主委黃琳恩表示，今年的台中名店節首度採用數位科技聯合促銷，消費者自即日起至8月31日活動期間，參與台中名店節的各店家購物滿額，由店家現場贈送聯合抽獎券，使用手機掃描抽獎券上的Qrcode，並輸入抽獎序號，即可立即線上抽獎，有機會抽中各項豐厚獎品，若首次未中獎，抽獎券最多有兩次的抽獎機會（每日最多參與一次抽獎）。

今年台中名店節的獎品豐富，包括高科技產品、家用電器和現金禮券，獎項有頭獎iPhone 15 Pro 128 GB 智慧型手機，二獎MacBook Air 13吋8核心CPU筆記電腦、三獎iPad Air 11吋 128GB WiFi平板電腦、肆獎Dyson Supersonic Nural吹風機、五獎Apple Watch SE GPS智能手錶、六獎AirPods（第三代）搭配Lightning耳機。

此外，還有桃源戶外、大巨人鐵板燒、LN精品皮件、魚中魚寵物水族、宸來洋酒、永信製藥HAC健康生活館、四季百貨等店家所提供價值50至500元不等的現金禮券，讓消費者抽獎。

在全台擁有43家連鎖店的魚中魚寵物水族館財務長張淑慧表示，此次台中名店節聯合抽獎活動是同社團異業合作共創商機的模式，消費者在購物之外，還能獲得額外的中獎機會。

張淑慧表示，自即日起至8／31活動期間，到魚中魚寵物水族館台中、彰化、南投地區的17家門市消費滿1,000元，即可獲得一張抽獎券，顧客只需掃描抽獎券上的Qrcode並輸入抽獎序號，即可立即參與抽獎，享受即時驚喜。

台中市名店協會秘書長黃長吉表示，協會會員都來自中部各行業的公司負責人或主管。隨著數位化和人工智慧時代到來，協會發展的新目標是專注數位轉型，提升會員商家的經營效率、服務品質和市場競爭力，實現共同繁榮與發展。