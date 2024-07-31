凱米重創台南鹽水 里辦設點減輕災民舟車勞頓

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凱米颱風豪雨肆虐，造成北台南地區受創嚴重，台南市政府日前宣布加碼淹水補助，鹽水區因許多淹水村落位處偏僻，當地公所為減少民眾舟車勞頓之苦，各里設置至少1處的受理據點，針對無淹水照片等「特殊個案」，公所將會透過其他管道，例如調閱周邊監視器，幫災民找到佐證資料盡快完成申請。

台南市政府這次針對淹水50公分以上受災戶，加碼1.5萬元，加上中央補助2萬，總計每戶慰問金3.5萬元；淹水20公分以上、未達50公分之住戶也加碼補助5000元；泡水汽、機車也加碼補助，汽車受損維修超過2萬元，機車受損維修超過2000元，皆可檢具申請補助。

凱米颱風造成鹽水等區域淹水慘重，南市府前天宣布受災戶加碼補助方案後，就陸續有民眾拿資料到公所申請補助。

鹽水區長陳文琪說，這次淹水補助對象為實際居住的家戶，市長黃偉哲特別指示各區公所「從速、從簡」處理，鹽水區民除了可以在公所，也可至里辦公室申請，公所這個周末也會派員加班受理，希望能在一周內完成所有作業。

至於有民眾反映淹水當下來不及或沒辦法拍照存證，擔憂補助恐怕「看得到、吃不到」；對此，陳文琪也說，已派里幹事前往各里量測淹水痕跡高度，對於有爭議個案會最後處理，請相關單位協助調閱當時淹水畫面，讓每位受災戶都能順利領到補助。