北流第3屆人才扶植計畫 首度合作「敦煌樂器」促台日交流

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北流「 Open Lab 音樂人才發源扶植計畫」今年邁入第3屆，經由徵選、找尋潛藏在校園中的音樂新秀，替學員媒合專業的音樂人及教學機構，提供一個產業傳承的入門磚。今年首度合作夥伴「敦煌樂器」也將邀請日本的「we are SNEAKER AGES」進行台日音樂交流。北流董事長黃韻玲表示，每個人都會有新人時期，自己投入業界近40年，到現在都還在找任何新的可能性。

北流31日舉辦《音樂人才推廣暨交流會》，由北流董事長黃韻玲、1500聲量音創學院校長陳子鴻及課程講師林雍恆出席，黃韻玲表示，「種種都是必經的過程，背上背包向前行。」維持台上的光芒需要每天努力，時代是每天都在改變，現在更是要了解科技的運用。育才計畫今年邁入第3屆，希望對於流行音樂好奇、想要進入產業的年輕人都有小北流概念，包含申請檔期、行銷、賣票等。

陳子鴻表示，堅持快要40年，還在努力堅持中，這幾年致力於音樂教育傳承，希望大家的音樂之路走得長遠，可以做一輩子的音樂。敦煌樂器執行長李耿緯表示，「we are SNEAKER AGES 」源自日本大阪，在去年的賽事，台灣桃園的啟英高中也有赴日本與263間學校切磋，今年合作的全國學生樂團賽事，預計10月底決賽，屆時日本也會派20位學生來台交流。

北流表示，Open Lab累積超越300位報名及參與學員，今年更收到來自全國各地的優秀展演企畫與音樂作品，當中不乏學生自組的獨立樂團、音樂廠牌等組織，也有以DJ、VJ、新媒體藝術家等身分申請的學員，最終選出10組具潛力的新聲代音樂人及品牌團隊，包括江晟榮、國立台北教育大學詞曲創作社＆無心少年、飛行藍莓、仁杰、簡葳、怨氣無法黨、政大黑音、建中嘻研、虎科嘻研、永街 x calle 407. x 霹靂虎小隊。

今年北流、1500聲量音創學院、敦煌樂器，首度3方結合攜手推動計畫，邀請重量級師資傳授音樂編曲、錄音、製作的相關技巧，讓學員接受一系列課程，無論是想成為站上舞台的歌手，或是推動產業的重要幕後專業人員，加上「Open Lab音樂人才發源扶植計畫」引導學員更加了解音樂產業現狀，規畫音樂相關智慧財產權及稅法知識、經紀與展演活動企畫、舞台呈現及硬體技術處理的實戰工作坊，促進台灣音樂產業的人才傳承。

北流說明，入選學員們除了獲得豐富的培育資源，亦享有在北流 Live House D正式演出的機會，由北流提供硬體、場地等高價值資源，大幅減輕經費壓力。除了以上優質培育及演 出資源的扶植外，合作夥伴「敦煌樂器」與「we are SNEAKER AGES」日本主辦方社長，更提供日本音樂人親身來訪的台日音樂交流會，為台灣音樂人才學子開創國際視野與互動。