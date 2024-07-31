前往主要內容
工商時報LOGO

富邦證攜手櫃買 辦企業上（興）櫃座談會

櫃買中心與富邦證券31日共同舉辦推動優質企業上(興)櫃座談會，櫃買中心總經理李愛玲 (左二)與富邦證券總經理郭永宜(右二)共同出席。圖／富邦證券提供
櫃買中心與富邦證券31日共同舉辦推動優質企業上(興)櫃座談會，櫃買中心總經理李愛玲 (左二)與富邦證券總經理郭永宜(右二)共同出席。圖／富邦證券提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為鼓勵優質企業邁向資本市場，富邦證券31日與櫃買中心共同舉辦推動優質企業上(興)櫃座談會。櫃買中心總經理李愛玲率領團隊進行上櫃與興櫃相關規定說明，富邦證券總經理郭永宜偕同專業團隊就金融市場與產業趨勢進行前瞻性分析，活動共計有來自半導體特用材料／零組件、節能／電源管理、光通訊等領域的9家企業共襄盛舉。

李愛玲表示，藉由座談會櫃買中心直接與有意進入資本市場的優質企業進行面對面溝通，加速推動企業上櫃歷程。資本市場樂見優質企業能以有效率方式通過主管機關審查成為上櫃成員，以提供投資人更優質的投資標的，也讓企業價值得以被看見，創造雙贏。

此外，櫃買中心自今年起，提供更簡化的方式協助企業申請公開發行及登錄興櫃，讓優質的公司及早進入資本市場。

郭永宜表示，櫃買中心在台灣資本市場一路協助企業進入資本市場，成為經濟活力的重要推手。富邦證券持續與櫃買中心攜手合作，推動更多優質企業上櫃掛牌，提供投資人多元化投資選擇，為發行公司及投資人共創雙贏。

富邦證券於初級、次級市場發行(IPO、SPO)及財務顧問等業務均具備豐富經驗與高度專業，致力提供客戶更優質服務。多年來富邦證券在承銷業務市場均位於領先地位，成功引領諸多企業進入資本市場，使企業得以募集所需資金，成為具有競爭力之國際企業，也提供投資人多元化的投資選擇。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 大陸車銷台強制國產化 這家車廠股價「嚇」跌停

  2. 賴正鎰：延後退休潮來臨！高齡購屋改寫房市5大趨勢

  3. 第6波打炒房有原因！央行：不能放任數據飆升　必須加強管控

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。