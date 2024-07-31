精誠攜國內生鮮零售連鎖龍頭 開發全新客製化電子票券系統

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資服龍頭業者精誠（6214）搶進電子禮券客製化系統市場，近期獲大客戶青睞，精誠31日宣布，攜手國內生鮮零售連鎖龍頭共同開發全新的客製化電子票券系統。這也是繼與全聯、一蘭拉麵等品牌業者合作後，精誠再跨足到系統整合及客製化領域，為企業提供電子票券相關的專業服務。

由於電子禮券具備ESG概念並符合的數位化轉型浪潮，精誠資訊陸續協助多家企業建置電子票券平台。近期再攜手國內生鮮零售連鎖龍頭共同開發全新的客製化電子票券系統，透過線上線下OMO整合服務，將紙本禮券轉換成數位禮券。

精誠資訊流通暨移動事業部副總經理班鐵翊表示，精誠資訊將紅利點數、電子票券與金流等串接，讓消費者從線上至線下，有完整的消費體驗。

針對大型企業或連鎖零售業者，精誠則是以客製化的方式，協助企業建置自己專屬的電子票券平台。精誠具備客製化與串接各種通路的優勢，亦能提供數位通路電子票券平台的開發與代營運，滿足品牌營運上所需要的一條龍式整合服務。

在電子票券方面，精誠合作的零售品牌已經超過100家，包括手搖飲與咖啡、餐飲與甜點等商家，或是超商、超市以及百貨，甚至停車服務與汽車用品，即使是線上看片的影音服務亦有合作。2024年新加入的電子票券服務的品牌包括全聯福利中心、亞尼克、一蘭拉麵、迷客夏、Mr. Wish，以及快樂髮型等知名連鎖企業。

在通路方面，精誠至今已累積超過30個以上的數位通路，進行異業合作，2024年上半年新增蝦皮、momo、愛金卡、樂天市場、肯譯國際、彰銀等多家合作通路。今年初更推出「兑兑喜客券平台」，提供企業串接、行銷活動、福委贈禮、個人選購等多元化服務，幫助有意發展電子票券的品牌、或有經營會員需求的企業，相關的專業服務。