河川小水力與生態兼籌並顧 聆聽河川生態專業怎麼說

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台灣綠能發展已到錙銖必較，野聲環境生態有限公司生態檢核部經理陳嘉修表示，小水力發電雖然量少，但可聚沙成塔，只是過於零散，發展起來比較辛苦，需慢慢累積才能看到成效。只要能夠妥善規劃與設計，小水力有機會發展成對環境影響最小的再生能源之一，如果政府管理機關與民間開發廠商操作得當，尚有很大的發展空間。

野聲環境生態有限公司生態檢核部經理陳嘉修指出，在發展河川小水力之前，台灣河川生態已經遭到人為利用的影響，一是河川上的橫向構造設施，如水壩、防砂壩，水流可搬運砂石，形成各種棲息地以符合不同水中生物的需求，橫向構造物會改變河川水流量，影響河川地貌。二是取水量，基於農業灌溉、自來水飲用等等需求，使得河川水量減少，無法維持原有河川水的深度及流量。以上兩個原因都對河川生態產生影響。

陳嘉修說：「河川小水力雖然取水之後會在下游將使用過的水(發電尾水)放回河川，但其中減水段承受了水量的損失，應透過取水量的規劃以及取水設施的生態友善設計，讓減水段能維持基流量，確保整體河川生態系統的穩定。」

對於基流量的計算，政府訂定規範自然希望有明確數字，但陳嘉修指出，台灣河川大小不一，像東部就有很多的河川是陡、短、湍急的型態，訂定固定基流量數字很難符合所有設立河川小水力位置的天然條件，只能訂定「原則性的範圍」。例如河川裏有洄游性生物，就需要維持河道的連續性；或者特定生物在固定產卵季節需要特定條件的繁殖棲地，都可以此河川生態相關的目標來計算適當的取水量。雖然日本已發展小水力取水之基流量的計算公式，但台日地理氣候條件不同，無法直接套用日本的公式，需要對台灣河川投入研究，包括長期流量紀錄、現地生態等資料，他認為台灣要發展會需要更多時間堆疊。

兼有河川生態保育與水利工程雙專業背景的陳嘉修籲請政府：不要為了加速發展再生能源，而在發展過程傷害到生態環境，這是本末倒置。小水力還在發展指引及規範，可以把不同面向納入考量，制定好的指引是政府的責任。希望主管機關-能源署及水利署，儘快讓河川生態專業單位進入參與。