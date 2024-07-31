北市雨水下水道管線橫越違規 18處未改善恐影響排水功能

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台北市雨水下水道建設總長度達716公里，不過水利處在巡檢雨水下水道時，發現有管線橫越影響水流，違反《台北市下水道管理自治條例》，雖然截至去年9月已改善30處，但至今仍有18件尚未改善完成，恐影響下水道的排水能力；水利處表示，將儘速將相關橫越案件辦理改善，以維公共排水安全。

隨著氣候變遷及極端氣候所產生短延時強降雨，導致災害風險增加，本月10日雙北一度發布豪大雨特報，釀成北市信義區淹水成災；為降低水患發生，台北市水利處2023年度編列20億7610萬餘元，推動滯洪池及抽水站興建、更新及維護、雨水下水道縱走調查、沉砂池清疏與維護及水情監測等措施，盼能提升台北市降雨容受度及強化都市防洪韌性。

不過審計部審核報告發現，根據《台北市下水道管理自治條例》規定，任何設施不得穿越雨水下水道及其附屬設施，但截至2023年9月錄案管線的橫越案件共計48件，除已改善完成同意解除列管30件外，尚有18件尚未改善完成，仍在列管中或提報解列中。

根據報告顯示，18件尚未解列的橫越管線案件中，最多為台電7件，其次為自來水處4件以及台北市衛工處4件，其中甚至有4案阻礙通水斷面達60％以上；另外針對未在限期內改善或無提出相關改善計畫者已裁罰7件，其中台電遭罰5件、中華電信遭罰2件。

水利處表示，各管線橫越案件的改善期限，主要由該管的權屬單位依管線橫越所在位置、埋設深度、數量、相關試挖結果與預計影響周邊民生需求及交通動線的程度，來訂定並提報改善計畫。

水利處強調，將持續定期召開追蹤會議予以列管，並就當地條件，要求各單位依限配合辦理，以利儘速將相關橫越案件辦理改善，以維公共排水安全。