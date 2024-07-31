新北推多元都更政策 逾7成危老重建申請耐震獎勵

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為鼓勵民眾針對危險及老舊建物重建，新北市政府推動「580專案」、「防災都更2.0」及「危老重建」等多元都更政策，加上今年0403花蓮大地震之後，建築物的耐震能力也再度引起民眾的重視，因此在已核准的563件危老都更案件當中，有逾7成申請耐震設計容積獎勵。

耐震設計是內政部於2017年所訂定發布，屬於危老容積獎勵辦法的獎勵項目之一，其他獎勵項目還有綠建築或智慧建築等。新北市都更處更新推廣科長施雅玲說明，危老重建得容積獎勵包含時程與規模獎勵，合計上限10％以及由民眾申請的申請項目合計上限30％，兩者最高可取得40％的獎勵值。

而耐震設計標章或結構安全獎勵，便是屬於申請項目，其中耐震設計獎勵值為10％，結構安全則依等級為第1級是6％、第2、3級分別為4％及2％，施雅玲解釋，因耐震設計標章需透過相關第三方單位認證，所需成本較高，通常為規模較大的案件申請，而規模較小的重建案則以結構安全居多。

都更處長林炳勲表示，「都市危險及老舊建築物加速重建條例」是為了加速危險老舊建物重建，並提升新建建物的安全與品質，確保人民的居住安全，所以將耐震設計容積獎勵列為優先申請項目。

林炳勲說，目前新北市共核准563危老重建，其中有399案已申請耐震設計容積獎勵，占比約71％，而當中又以申請結構安全性能評估「第3級」者為最多，共有195案，其次為耐震標章196案，且在近2年的危老都更當中，有高達8成以上申請耐震設計容積獎勵。

另外，為鼓勵危險及老舊建築物所有權人盡速重建，針對已經核准的危老重建案，只要是以住宅使用為主、所有權人中有自然人的，起造人可以向都更處申請製作危老重建計畫書的補助，每案最高可補助5.5萬元，為了落實便民利民。