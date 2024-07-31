《半導體》聯電第2季EPS升至1.11元 毛利率35.18%優預期

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工大廠聯電(2303)今日召開線上法說，受惠晶圓出貨增加、平均售價持穩、稼動率回升優於預期，2024年第二季毛利率回升至35.18％、優於財測預期，歸屬母公司稅後淨利137.86億元，季增達31.82％、年減11.86％，創同期第三高，每股盈餘（EPS）1.11元。

累計聯電上半年合併營收1114.31億元、年增0.84％，創同期次高。營業利益255.56億元、年減15.25％，為同期第三高，毛利率33.1％、營益率22.93％，為近3年同期低。歸屬母公司稅後淨利242.42億元、年減23.82％，仍創同期第三高，每股盈餘1.95元。

聯電第二季合併營收567.99億元，季增3.97％、年增0.89％，創同期次高。營業利益138.91億元，季增19.08％、但年減11.38％，創同期第三高。毛利率35.18％、營益率24.46％，優於首季30.93％、21.35％，低於去年同期35.97％、27.84％，均為近3季高。

聯電先前預期第二季晶圓出貨量將季增1～3％、美元平均售價（ASP）持穩，稼動率維持64～66％水準，使毛利率維持約30％水準。實際營收季增近4％，稼動率回升至68％，使毛利率回升至35.18％，表現均優於預期，美元平均售價持穩則符合預期。

聯電第二季晶圓出貨量約83.1萬片12吋約當晶圓，季增2.59％、年增2.09％，季產能約125.7萬片12吋約當晶圓，季增3.71％、年增7.71％，使稼動率自65％回升至68％，平均售價（ASP）持穩。資本支出約6.44億美元，季減30.3％、年減21.46％。

聯電共同總經理王石表示，受惠消費性產品市場需求顯著成長，聯電第二季晶圓出貨量季增2.59%、稼動率提升至68％。在WiFi無線網路和數位電視應用強勁需求帶動下，22/28奈米晶圓營收貢獻續升，配合產品組合改善及較有利匯率，使毛利率表現優於預期。