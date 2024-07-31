台電澎湖區處新任處長交接 澎湖女婿交棒澎湖女兒

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台電澎湖區營業處於今（31）日下午舉行新、卸任處長交接典禮，由台電副總經理陳銘樹主持監交儀式，卸任處長羅元良陞任台電新竹區處處長，遺缺則由路奎琛接任。

由於羅元良的老婆是馬公東衛人，算是澎湖女婿，2022年8月31日日方由屆齡退休的澎湖兒子陳慶平手中接任澎湖區處處長一職，這次接棒的路奎琛恰是澎湖女兒，可說都是澎湖一家親。

陳銘樹表示，卸任之羅處長於1986年6月23日加入台電家族，曾於高雄、鳳山、屏東、金門、苗栗等五區處任職，曾經歷設計、變電、資訊、資控、自動化、工務、維護、調度等配售電系統重要領域，涉獵多元，經歷各職類主管職務歷練，又具備中山大學電機工程博士學位，累積38年職涯資歷，經歷各職類主管職務歷練，服務期間表現卓越。

而羅任內更率領團隊戮力推動各項電力建設，強化供電線路韌性，維持穩定供電，居功厥偉。像馬公市風櫃至桶盤、虎井兩離島的南海海底電纜，近日將會開始佈設，未來登島就不會聽到吵雜的發電機聲。同時，七美、望安兩離島也順利改壓，等海纜告一段落，七、望將和澎湖與台灣的電壓一致。至於南方四島等偏遠小離島，則會發展綠能，透過微電網來供電。

羅元良說，未來澎湖北海海底電纜串起來後，各小離島仍會放置備用的緊急發電機組，以備海底電纜萬一被漁船鉤到破損，也能接替發電。而目前澎湖再生能源已300MW，遠超過澎湖需要，可以透過台澎海底電纜回送到台灣，發展綠能島指日可待。

至於新任的路處長，則是道地澎湖人，一路唸到高中，才負笈就讀國立成功大學，交通大學管理(科學)所，1989年高考及格，在12月1日進入台電業務處服務，曾於台北(北北、北西、北市)、南投、桃園等五區處任職，從基層做起，任事十分積極盡責，學習精神極佳，為人謙和、自我期許甚高、領導風格開明，並積極維繫地方及媒體良善關係，深化在地關係，提升公司形象。

路奎琛說，她有戀鄉情節，這次能回到故鄉的感覺真好，土親人更親，是職涯中最溫馨的一刻。不過，在優秀的羅處長後接任，壓力也很大。還好羅博士是電力專家，奠定了電力強韌基礎，讓她彷如吃了一顆定心丸。

會繼續推行安全、安心及安定這「三安」，讓澎湖區處成為一個「幸福、快樂」的企業，並秉持澎湖區處優良的工安傳統，以工安第一的理念，落實風險管控，確保員工及承攬商勞工的工作安全；更持續推動澎湖地區配電線路防災韌性及自動化工程，除致力維持穩定供電外，並力求勞資更和諧，營造安定又健康的職場。

同時也會強化與地方政府的及在地媒體之溝通協調，全力滿足用戶用電需求，建立以客為尊的服務理念，期許台電的用心，讓澎湖鄉親用電放心。

這場交接典禮出席貴賓還有澎湖副縣長林皆興、立委楊曜辦公室段湘玲助理、中華電信澎湖營運處總經理張榮吉、台灣中油公司澎湖營業處處長周武憲、尖山發電廠廠長李鳳春、副廠長歐英儒、尖山電廠退休前廠長陳坤山、澎湖縣電力退休協會理事長歐致誠等與會。