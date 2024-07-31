凱米襲嘉市56戶水淹50公分高 市府加碼補助受災戶廣闢滯洪池

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嘉義市廣闢滯洪池防洪，目前北香湖、文化公園、湖子內公園、KANO園區都可滯洪蓄水，全市可滯貯水約13.5萬立方公尺，緩解積淹水問題，但此次凱米颱風初估仍有56戶淹水50公分以上，市府表示，一般戶最高補助4萬元、弱勢戶6萬元。

嘉市府建設處指出，文化公園滯洪池可容納5000立方公尺水量，面積約1.5公頃的北香湖可蓄存約1萬1500公方公尺水，湖子內公39及公43總蓄水量3萬9266立方公尺（約是20個標準游泳池），且湖子內區段徵收區未來將還會公42、綠4及湖綠4等3處公園綠地還會開闢減洪設施。

此外，KANO棒球園區周邊也已建置蓄水撲滿可存蓄8000立方公尺水，還有建國二村市地重劃開發案，市府工務處正在做基礎公共設施工程，也建造蓄水量約7000立方公尺的水撲滿。

嘉市府工務處表示，全市大小公園、學校及公部門的滯洪貯水設施有數十處，總蓄水量約13萬5820立方公尺，這些設施在此次凱米颱風確有緩解積淹水問題，會持續改善排水設施、建置滯洪減洪設備，提高城市防洪韌性。

不過，此次颱風帶來強風豪雨，24小時嘉義市東區累積雨量達803.5毫米，仍造成局部淹水，湖子內環湖路一帶低漥地區就淹水約半層樓高，緊急用救生艇救援10多人脫困。

嘉市府表示，淹水50公分以上住戶，市府補助加碼2萬元，加上經濟部加發每戶2萬元，每戶共補助4萬元；低收或中低收戶淹水50公分以上，市府加碼補助3萬元，加上經濟部補助2萬元及賑災基金會1萬元，每戶共補助6萬元。

淹水未達50公分的低收或中低收入戶，市府加碼每戶1萬元慰助金，加上賑災基金會1萬元，每戶共補助2萬元。

嘉市府表示，目前淹水50公分以上有56戶，未達50公分戶持續調查中，受災戶務必先拍照存證，申請補助自即日起受理至8月31日止，相關問題可洽詢東、西區公所。