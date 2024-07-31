凱米重創蘇花路廊 花蓮海陸空交通疏運一次看

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凱米颱風重創蘇花路廊，造成崇德至和平鐵公路中斷，交通部長李孟諺指示公路局和台鐵公司，在維護施工人員安全前提下，全力加派人力與機具搶通。搶修後原工程未完成前，已先投入海運備援，也請民航局協調增開班機。另台9線和仁到崇德已於昨日搶通採管制通行，公路局與台鐵今起開行免費接駁客運，台鐵預計8月3日搶通北迴線東正線，並採單線雙向通車。

交通部說明目前花蓮整體疏運措施，陸運部分，台9蘇花公路和仁到崇德路段自昨日下午5時搶通後，今起每日採上午6時至8時、中午12時至13時及下午17時至19時等3個時段管制開放通行。

台鐵崇德至和平區間仍中斷，台鐵公司與公路局合作，於7月31日至8月2日間開行「新城=和平站」區間每日7班次公路接駁，可提供1400人次疏運服務，民眾到達新城站及和平站均可對接搭乘台鐵「花蓮=崇德」、「宜蘭=和平」區間列車。

海運方面，航港局協調新台馬輪自7月28日至30日行駛蘇澳港與花蓮港間，單趟可載運642人、45輛小客車，每日往返1航班；自7月31日至8月2日由澎湖輪接續協助疏運，單趟可載運600人、80輛小客車，每日往返1航班；另7月31日至8月3日再調派凱旋一號協助疏運，單趟可載運261人，每日往返2航班。經統計7月28日至30日已開航3航班，總計提供3852座位數，載運旅客3005人，車輛322輛，平均載客率78％。

空運部分，民航局協調航空公司增開台北—花蓮加班機，自7月26日至31日每日增開2架次，8月1日至4日每日增開4架次，加上原有正班機，7月26日至8月4日總計提供42架次，2940座位數。另自7月26日至30日已飛航16架次，總計提供1120座位數，載客1102人，平均載客率98％。

台鐵公司預估8月3日可搶通北迴線東正線，採單線雙向減速通行，屆時民眾就可選擇搭乘火車返往花蓮。交通部提醒民眾近期如有往返花蓮地區需求，請密切注意各疏運單位發布之訊息，以利行程規畫。