《金融》證券商公會代表大會 呼籲延續現股當沖稅率減半

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【時報記者莊丙農台北報導】證券商業同業公會下午舉辦第九屆第三次會員代表大會，理事長陳俊宏在大會中表示，證券商公會未來業務推動方向包括六大重要項目，當務之急且重中之重籲請財政部修法延續現股當沖證交稅率減半政策，儘速將修正法案提報行政院審議後送立法院進行修法程序，並列為優先法案，以減少政策不確定性對市場可能造成的衝擊，並藉以促進證券市場及國內經濟長遠發展。

另外，券商公會其他重要推動業務，包括，活絡ETN、權證及力促證券商得發行外幣計價結構型債券等多元化新金融商品；優化證券商客戶分戶帳運用功能以及建議鬆綁證券商財富管理業務規定等提升證券商業務服務效能方案；培育證券業所需的金融人才；協助證券商數位轉型及增進資訊安全；共同協力強化反詐騙工作等。

金管會主委彭金隆指出，金管會非常重視業者的意見，也認為資本市場要在安全與發展的方向上前進。金管會將設常態性的「金融行動創新法規調適平台」，希望與證券業互信前行，做好無縫接軌的充分溝通。金管會將從資金、人才、投資標的、參與機構及誘因等面向，朝「打造亞洲資產管理中心」的目標邁進，在安全的前提下大幅開放法令。另外，對證券業和銀行業一樣有著高度的期待，期許證券業者也能「晴天儲糧」、「回饋社會」以及「重視防制詐騙工作」。

證交所董事長林修銘指出，證交所以「壯大資本市場、提升市場價值」為發展重點，希望各個產業運用資本市場茁壯發展，提升國際競爭力；企業也能照顧股東權益、與投資人有更多的溝通、揭露更佳品質的ESG數位報告。證交所下半年也將繼續進行國內外引資活動，並結合證券商力量，共同維護資通安全及提升市場防詐功能，讓台灣資本市場蓬勃發展。