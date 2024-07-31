長汎整合集團資源 打造綠色旅遊系列行程

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隨著全球對永續發展議題的關注度日益提升，長榮集團旗下長汎假期全新企劃的「綠色旅遊系列行程」，結合了長榮集團內的立榮航空和長榮桂冠酒店的旅運資源，邀請旅客一起改變旅遊模式，鼓勵搭乘大眾運輸和步行，以環境影響最小化為目標，一起成為綠色旅人，行程設計涵蓋環境保育、人文歷史傳承、在地經濟振興，促進地球永續發展，並安排入住長榮桂冠酒店的綠宿房型，採用節能措施和環保用品。

有別於傳統的旅遊模式，綠色旅遊不僅能讓旅客享受美好的假期，更能為環境保護盡一份心力。長汎假期目前有四支行程已通過環境部核定的綠色旅遊，旅遊業在思考提升營收的同時，更重要的是秉持著對地球的保護理念，實踐永續經營的目標。在商業環境不斷變化的情況下，為旅客提供綠色旅遊體驗，同時對環境負責，鼓勵更廣泛的社會參與和環境保護，旅遊的永續發展需要旅人、旅遊業者和旅遊當地的共同努力。

長汎假期以綠色旅遊為理念，共推出「風土行腳」與「荒野漫遊」二大主題系列。「風土行腳系列」是與在地文史老師和社會百工達人共同策劃的主題旅遊行程，專為旅客設計深入體驗台灣各地風土民情與人文歷史的旅程，特別推薦《基隆景觀海景繪旅行2日》以「繪旅」結合走讀導覽，讓你放慢速度，用畫筆與心感受眼前美景與城鎮人文；《湯圍溫泉走讀篇2日》帶您探索礁溪溫泉秘境，前往森林裡的公共浴場、溫泉北界的陰陽湧泉，日治石砌澡堂等，從公共建設歷史與與自然，重新認識礁溪的溫泉文化。

「荒野漫遊系列」則專注於專業的戶外體驗，包括野外求生、登山、健行、生態等豐富多樣的主題活動，讓遊客在旅遊中學習大自然與野外活動的戶外知識，《野外求生體驗營2日》以刀、繩、火求生三寶，學習繩結、生火、刀具使用等野外生存入門技巧，從而瞭解適應自然環境的力量；跟著《花蓮高山森林基地2日》一起冒險吧！位於東部海岸山脈的布農族「高山部落」，其實海拔僅150公尺，座山面海的獨特景致，加上豐富的動植物生態，是大自然打造出的清幽秘境，透過手作體驗、基地導覽以及品嚐當季在地食材，聆聽海岸布農的故事，以心靈層次的體驗與土地連結。

「國內航空自由行第一品牌─立榮假期」也跟上綠色風潮，立榮航空國內航線採用節能技術的飛行器，在飛行高度、速度及載重量都經過精算，以減少能源浪費，並將環境衝擊降到最低。此次「綠漫遊」推廣活動也邀請多家環保旅宿加入，8／31前享機加酒訂購優惠，旅客於結帳輸入限量折扣碼ESG2024，訂單立折500元，如訂購專案合作旅宿再加送好禮，或提供機場免費接送服務；並特別推薦可加購低碳「綠遊程」，加購遊程選擇多樣豐富，包含馬祖官帽山地質導覽、澎湖潮間帶漁人體驗、台東撒布優部落咖啡體驗半日遊、花蓮洄遊吧七星潭摸魚趣等等，優惠價只要290元起。