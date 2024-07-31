北市滯洪池難解淹水困境 審計部：1年仍淹至少7次

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隨著全球氣候日益極端，台北市近期也面臨多次豪大雨，中央氣象署今(31)日下午針對台北市也發布大雨特報，不過根據審計部審核報告指出，去年截至11月，台北市因暴雨而發生積淹水15公分以上者計有41次，其中更有地點位在新建滯洪池範圍內仍常淹水，2023年至少就7次積淹水，要求北市府針對易淹水區域強化排水防洪效能檢討改進。

隨著氣候變遷及極端氣候所產生短延時強降雨，導致災害風險增加，為降低水患發生，台北市水利處2023年度編列20億7610萬餘元，推動滯洪池及抽水站興建、更新及維護、雨水下水道縱走調查、沉砂池清疏與維護及水情監測等措施，盼能提升台北市降雨容受度及強化都市防洪韌性。

不過審核報告指出，根據「台北市積水資訊網」資料顯示，2023年截至該年11月底止，台北市因暴雨而發生積淹水15公分以上的次數有41次，其中積淹水地點「士林區中山北路5段至福林路」、「中山區中山北路錦西街口」、「中山區北安路535號」及「大同區延平北路 1 段 136號」等4處經常發生積淹水，分別有2至3次。

審核報告進一步指出，且經常發生積淹水地點的「中山區中山北路錦西街口」及「大同區延平北路1段136號」等處，是屬於台北市水利處興建的「中山錦州人行地下道滯洪池」集水範圍內，該滯洪池已於2021年6月17日完工啟用，但該集水範圍內因暴雨而發生積淹水事件，2023年度就有7次，針對易淹水區域強化排水防洪效能，達成防災韌性目標，將請台北市政府檢討改進。

水利處表示，中山區錦西街、北安路及大同區延平北路等3處經常積淹水地區業進場改善，士林區中山北路5段部分，因瞬時雨量過大且排水系統容量略有不足，士林官邸北側滯洪池新建工程已於今年3月14日開工，以因應系統容量不足問題，並持續滾動檢討整體防洪排水效益。