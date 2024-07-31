中秋公益禮盒大戰！3大基金會齊推限量好禮

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中秋節即將到來，也是一年一度的送禮旺季，因應此時節許多公益團體也準備多樣化禮盒，如畢嘉士基金會集齊非洲馬拉威百年茶園多款好茶，手工餅乾，推出「豐味韻藏」公益禮盒；唐氏症基金會則用綠電生產手工餅乾，設計多款「減碳綠色」中秋限量禮盒；喜憨兒基金會則邀集憨兒以AI創作外，更推出配合中秋烤肉的烤肉禮盒組。

畢嘉士基金會今年集齊非洲馬拉威百年茶園多款好茶，搭配使用台灣在地食材烘焙製成的「波波諾諾」手工餅乾，推出全新「豐味韻藏」公益禮盒，消費者購買公益禮盒還能支持馬拉威「植樹計畫」，公益禮盒是畢嘉士基金會將服務從台灣延伸到非洲馬拉威的重要力量。透過引進馬拉威當地風土物產，為台灣與遙遠的非洲大陸建立連結，銷售利潤也將投入到當地教育、健康及經濟領域的社區計畫。 畢嘉士基金會執行長周文珍表示，基金會以公平合理的收購價向馬拉威茶園採購茶葉，並提撥「社區發展金」由茶園自主運用於當地基礎建設改善。自2022年底開始，茶園運用這筆社區發展金啟動「植樹計畫」，搶救急遽下降的森林覆蓋率，改善日益嚴重的土壤侵蝕問題，以減緩極端氣候所帶來的重大災害。截至目前已累計種下超過1萬9782棵樹。

唐氏症基金會則使用綠電生產手工餅乾，禮盒的包裝、提袋都使用環保材質，更取得森林管理委員會認證，共同為環境永續盡一份心力，並期望為中秋帶來全新感受。還推出「WOW！襪！獨一無二」禮盒，一組三隻襪子象徵支持因為有不成對染色體而受到限制的唐寶寶。 唐氏症基金會董事長林正俠表示，中秋節是與親朋好友相聚的日子，期望每年的這一刻，大眾能給予唐寶寶與身心障礙者一個支持與擁抱的機會，尤其唐氏症基金會最重要的收入來源正是中秋禮盒銷售，冀望大家在中秋團圓時，能夠採購這些精緻月餅與特色美味，就是給予身心障礙青年們最好的鼓勵與支持。

2024年喜憨兒基金會中秋系列產品，在外盒設計和產品口味上皆更加多元，期能提供不同世代消費者選擇。除了跨世代三位插畫家幾米、Cindy Wume、兒童島公益相挺，精心設計的盒款外，更結合AI科技和喜憨兒的「指令」設計出限量奇幻時光禮盒。喜憨兒月餅除供民眾購買自用送禮或企業訂購外，自2009年即開始進行送愛到部落，由民眾捐款認購月餅，喜憨兒生產製作並運送到偏鄉部落給學童。今年也要募集約3萬個禮盒提供給部落、偏鄉及非山非市地區學童。

此外，喜憨兒基金會台南庇護工場每年會在中秋節前夕也推出中秋節烤肉套裝組合，今年也結合肉鬆月餅，要讓大家除了賞月外，還能一邊烤肉一邊吃月餅。