Kappa 2024最新形象，攜手職棒啦啦隊Dragon Beauties 運動不受定義，展現自我專屬態度

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台灣中職CPBL棒球季進入最炎熱的時期，啦啦在舞台上還是依舊賣力應援。今年義大利知名運動品牌Kappa跨進職棒領域，與去年冠軍球隊味全龍攜手合作；首先推出Kappa 2024最新形象視覺，邀請到味全龍啦啦隊Dragon Beauties的小映&娜娜，重新詮釋「自信態度」、「運動時尚」、「輕鬆戶外」的風格，展現出青春活力的不同氛圍。

Kappa 24SS 自信態度。圖／業者提供

自信態度

不斷的精進研發技術，只為了提供給大家最舒適的運動穿著，像是啦啦隊們不斷練習應援，只為了帶給球迷和球員最棒的加油。這次Kappa的機能運動系列，俐落的剪裁版型和點綴的設計元素，加上舒適的機能布料，保持自信，運動不受拘限。

Kappa 24SS運動時尚（左）；Kappa 24SS輕鬆戶外（右）。圖／業者提供

運動時尚

運動與時尚逐漸變得密不可分，在兼具舒適的穿著體驗外，剪裁設計需求也逐漸提高。Kappa這次推出的不同以往的運動線商品。俐落的剪裁設計和版型，不只在運動時穿著舒適，休閒時穿著更是時尚。

輕鬆戶外

近年戶外旅行風氣盛行，開始逐漸吹往運動服飾穿搭，簡單輕鬆的Outdoor機能設計搭配。「輕鬆戶外」為主軸，Kappa推出一系列Outdoor機能單品，以特殊的版型設計和機能點綴，打造獨特的都市戶外風。

關於Kappa

Kappa 2024全新系列上市，可至全台直營專櫃門市或是官方網站做選購，詳細資訊或有任何問題都可至粉絲專頁詢問。

百年義大利運動潮流品牌，是全世界最具聲望的運動和休閒服裝品牌之一。1916年於義大利西北部的城市Torino 成立，歐陸第一個贊助足球隊的運動品牌，並在1984年洛杉磯奧運成為美國田徑隊的官方贊助品牌；由運動場演變出現的222Banda串標更是在90年代後期起成為街頭潮流的經典icon之一。

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