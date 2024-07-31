《綠能環》泓德能源新人事 陳明信出任海外事業最高主管

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】泓德能源（6873）於今日召開董事會通過高層人事案，核准任命前麥格理集團資產管理綠投資部門董事總經理陳明信博士為資深副總經理，未來也將擔任澳洲、日本兩家海外子公司董事長，預計於8月15日生效。

泓德能源布局全球，今年已陸續於日本取得當地政府長期脫碳素儲能標案，並與澳洲電力零售商ZEN Energy簽訂備忘錄，未來將透過陳明信博士超過40年再生能源與基礎設施領域的豐富經驗，加速海外市場拓展。

陳明信博士畢業於中興大學環境工程系，並於澳洲新南威爾斯大學取得環境工程博士學位，剛從麥格理集團資產管理綠投資部門退休。在此之前曾於世界銀行集團國際金融公司任職，擔任基礎設施和自然資源部門顧問，曾服務過臺灣自來水公司、澳洲雪梨市水務局，並於澳洲、新加坡上市公司如布萊堡工業集團及勝科工業集團擔任高階管理職。

陳明信博士在澳洲擁有工程師與化學師的專業頭銜，且榮獲澳洲工程學學院院士及澳洲皇家化學學院院士等榮銜，同時也取得亞太經濟合作組織註冊工程師及國際專業工程師認證。鑒於其在科學、革新和環境方面的重要貢獻，陳博士於2008年被澳中理事會（澳洲聯邦政府 外交和貿易部的直屬機構）授予「澳中傑出貢獻獎」，並曾多次入選「國際名人錄」。