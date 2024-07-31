嶺東科大企管系響應ESG 輔導產業低碳智慧化轉型升級

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全球氣候變遷日益嚴峻，經濟部產業發展署為協助金屬機械產業邁向淨零目標，匯聚產學研單位減碳能量，導入綠色製造管理系統，建立產業內部自主減碳能力。今(31)日攜手嶺東科技大學企業管理系共同舉辦「綠金產業閃耀加值計畫」綠色生產工作坊，協助產業升級轉型，共吸引來自全國各地48家廠商及產官學界代表近百人參加，顯見大家對於推動產業邁向綠色生產達到淨零碳排的重視。

臺中市精密機械科技園區廠商協進會理事長林守堂在開幕式上表示，感謝嶺東科大辦理今日工作坊為產業升級提供了寶貴的平台，促進企業間的交流與合作，為未來的綠色生產奠定基礎。

嶺東科大企業管理系、智慧製造科技系及資訊科技系組成跨域專業輔導團隊，於112年獲得經濟部產業低碳與智慧化輔導資格，團隊教師皆已取得ISO 14064-1溫室氣體盤查主任查證員、ISO 14064-2專案型溫室氣體主導查證師、ISO 14067產品碳足跡查證員、ISO 14068碳中和管理、ISO 50001能源管理以及國內ESG初階和高階管理師認證。113年協助企業ESG轉型，成功輔導12家廠商通過經濟部產業發展署「智慧機械產業智慧升級與國際鏈結計畫」的碳盤查應用加值申請，顯示嶺東科大在推動產業低碳智慧化轉型方面的充沛能量及卓越成果。

今日工作坊主要透過低碳生產推廣輔導，提升能源效率與使用潔淨能源，引導企業進行碳盤查，減少溫室氣體排放，並推動企業自願減量，實現綠色技術與工程的實務應用，為企業永續共同努力。

嶺東科大企管系主任朱曉萍表示，系上已將ESG納入系定必修課程，積極為產業低碳轉型培育人才，綠色生產工作坊讓企業可以因應歐盟的碳邊境調整機制（CBAM）以及面對低碳競爭的挑戰。未來嶺東科大輔導團隊將積極發展綠金產學間的合作量能，協助更多企業升級轉型，一起打造更優質的減碳環境。