習近平指示貫徹中共二十屆三中精神：推進中國式現代化

大陸央視新聞用戶端7月31日報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日就中共中央和國家機關學習貫徹中共二十屆三中全會精神、推動機關黨建高品質發展作出指示強調，中共中央和大陸國家機關是貫徹落實中共中央決策部署的「最初一公里」，要當好排頭兵。 習近平強調，新時代要堅持和加強中共全面領導和黨中央集中統一領導，深刻領會和把握進一步全面深化改革的主題、重大原則、重大舉措、根本保證，在進一步全面深化改革、推進中國式現代化上走在前、作示範。要深入貫徹黨中央關於黨的建設的重要思想、關於黨的自我革命的重要思想，總結運用好貫徹落實中央和國家機關中共建設工作會議精神的實踐經驗。中央和國家機關工委要更好履職盡責，守正創新、狠抓落實，在以高品質黨建促進高品質發展中展現新擔當新作為。 中共中央和國家機關學習貫徹中共二十屆三中全會精神、推動機關黨建高品質發展座談會7月31日在北京召開。中共中央政治局常委、中央和國家機關工委書記蔡奇出席會議，傳達習近平指示並講話。 蔡奇指出，中央和國家機關要提高政治站位，一體學習貫徹好中共二十屆三中全會精神和習近平指示精神，深刻認識三中全會的重大意義，深刻領會習近平關於全面深化改革的一系列新思想、新觀點、新論斷，深刻把握三中全會《決定》的豐富內涵，切實把思想和行動統一到黨中央決策部署上來。要踐行使命任務，把牢政治方向，強化主體責任，狠抓改革落實，堅持科學方法，充分調動各級黨組織和黨員、幹部抓改革、促發展的積極性主動性創造性，以強烈的責任擔當貫徹落實好三中全會精神。 蔡奇強調中央和國家機關各級黨組織和廣大黨員、幹部要強化政治忠誠、提高政治能力。要緊扣職責定位，深化理論武裝，健全以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促幹長效機制，加強年輕幹部教育引領；堅持補短板、強弱項與提品質、強功能並舉，夯實基層基礎；持續正風肅紀反腐，健全防治形式主義、官僚主義制度機制，建立經常性和集中性相結合的紀律教育機制；嚴格落實機關黨建責任，進一步強化制度硬約束，以深化中共建設制度改革推動機關黨建高品質發展，為進一步全面深化改革、推進中國式現代化提供堅強保證。 中央紀委國家監委機關、中央對外聯絡部、全國總工會、國家發展改革委、科技部、國務院辦公廳負責人作交流發言。