薪火相傳！台東縣校長布達交接 傳承典範樹立新標竿

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台東縣113學年度高級中等以下學校校長布達暨交接典禮31日在台東縣府大禮堂舉行，由台東縣長饒慶鈴為10位連任、9位轉任、5位新任校長布達並頒發聘書，安排退休校長林銘欽、新任校長蔡章弘代表致詞，樹立傳承典範。

新任校長代表、大王國中蔡章弘說，作為新任校長，深知肩負重責大任，在未來的校務工作中，將致力推動教育創新，不斷的探索、實踐，在紛亂的時代，校長要帶領老師、學生，開創新局。

林銘欽表示，投身教育界38年，感謝歷任的縣長與教育局處長對於教育的支持與關心，他希望仍在任的校長面對多變的社會，教育工作也應該要有所變化，退休後雞有更多時間陪伴家人，以及做自己過去一直想做的事。

台東縣府教育處指出，113學年度連任校長共有10位，包括大王國小黃子誠、德高國小高志雄、土坂國小顏正一、武陵國小胡琢偉、紅葉國小方穎豐、太平國小高彩珍、新興國小李惠敏、興隆國小林克銘、新園國小高進欽、四維幼兒園王惠瑩。

轉任校長共計9位，包括新生國中王中興、馬蘭國小吳秀金、豐源國小何錦尚、初鹿國小黃潮源、豐田國小王邇翰、賓茂國小松淑惠、臺坂國小蕭德光、萬安國小吳能州、北源國小胡菁萍。新任校長共計5人，包括關山國中黃淑慧、大王國中蔡章弘、安朔國小吳素貞、綠島國小陳客宏、大鳥國小曾英哲。