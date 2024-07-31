凱米颱風攪局 「北港媽祖登玉山祈福」延至農曆7月後

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雲林縣北港朝天宮為慶祝建廟330周年，規畫「北港媽祖登玉山祈福活動」，原本排定本月23日出發，請媽祖出巡台灣最高峰，為台灣與世界祈福，卻因凱米颱風來襲而無法成行，31日朝天宮表示即將進入農曆7月民俗月，並不適合迎請神明外巡，因此登山活動將延至農曆7月後。

朝天宮曾於2013年由董事蘇榮泉率團迎請媽祖登上玉山，時隔10年，董事蕭嘉鴻再次規畫率北港誠心宮神童團，迎請媽祖登玉山，除慶祝建廟330周年，也象徵文化傳承。與首次登玉山不同之處，此次特別安排誠心宮2尊神童神偶作為媽祖護駕一起登玉山，由於神偶高度約有180公分，難度相當高。

蕭嘉鴻表示，本月20日登山團恭請天上聖母神尊，於朝天宮大殿由住持法師誦經拜讀疏文，再至誠心宮駐駕3天，原本計畫23日凌晨4點出發前往玉山，於排雲山莊過夜；24日早上登頂，當天晚上返回朝天宮。沒想到凱米颱風來襲，基於安全考量，決定「北港媽祖登玉山祈福活動」延後。

蕭嘉鴻說，媽祖登玉山活動延期，很多信眾都在詢問何時再出發，希望能到朝天宮恭迎媽祖出巡，一起為台灣祈福，但考量農曆7月民俗月不適合迎請神明外巡，登山活動將延至農曆7月後，確切時間擇日公布。

朝天宮副董事長吳炳俊指出，2024年是北港朝天宮建廟330周年，也是「北港進香」登錄為國家重要民俗的一年，讓朝天宮成為全台唯一傳承2項國家重要民俗「北港進香」、「北港朝天宮迎媽祖」的保存者。因此特別規畫一系列慶祝活動，包括北港媽祖登玉山祈福、北港媽祖遶境海外分靈、斗六市水陸法會等，讓媽祖信仰文化更廣為人知。