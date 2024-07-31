苗62線已通車！Google導航更新不即時 用路人白繞一大圈

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因應凱米颱風來襲，苗栗縣災害應變中心於2024年7月24日中午12時預警性封閉苗62線易落石路段，也是就錦卦橋頭往泰安溫泉區路段，至7月26日18時已開放封閉路段，結果GOOGLE地圖一直顯示該路段仍然封路，造成許多用路人被導引繞了一大段遠路，經泰安鄉公所5度通報GOOGLE地圖更正都未獲回應下，苗栗縣政府31日下午正式公告呼籲所有用路人現在都可利用苗62線進出泰安鄉，稍晚GOOGLE地圖導航才更新該路已正常通行。

而泰安鄉於7月30日因大雨造成該路段道路坍方，泰安鄉公所於22時30分封閉道路搶修，坍方部分已於7月31日上午11時30分搶通完畢並開放通行。由於近日都有午後雷陣雨，請用路人通行時注意安全，建議若需經過該路段，可事先電洽泰安鄉公所確認最新路況。

日前凱米颱風來襲，苗栗縣災害應變中心於2024年7月24日中午12時預警性封閉苗62線易落石路段，也是就錦卦橋頭往泰安溫泉區路段，至7月26日18時已開放封閉路段，結果GOOGLE地圖導航顯示苗62線該路段仍為封閉，許多民眾因使用GOOGLE地圖導航，必須繞過該路段，最後卻發現路已經恢復開通，民眾不滿GOOGLE地圖導航帶錯路，通報泰安鄉公所，鄉公所5度在GOOGLE地圖上回報並請修正，但GOOGLE地圖始終未回應泰安鄉公所通報，造成民眾困擾。

這個事件最後驚動縣長鍾東錦，立即指示消防局、工務局等單位協調GOOGLE地圖更正，至31日下午GOOGLE地圖導航已更正該路段恢復正常通行。

另外，大湖鄉公所31日下午緊急發出封路通報，苗61線2k處發生路基淘空嚴重，大湖鄉長黃惠琴立即趕往現場勘查，確認嚴重妨害來往交通安全，經通報縣府工務處後決定封路。

黃惠琴特別籲請有需要利用61線來往行車的鄉親，請改由苗62線繞路經泰安國中小至大、小南勢。為了保障各位鄉親的行車安全，請鄉親務必配合改道。